Вице-президенту НИБФ «Ярдэм» Малике Гельмутдиновой присвоено звание «Почетный гражданин Казани»

Звание почетного гражданина Казани присвоено генеральному директору акционерного общества «Казанский Гипронииавиапром» Борису Тихомирову и директору учебно-реабилитационного центра Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм», вице-президенту фонда Малике Гельмутдиновой. Такое решение приняли депутаты Казгордумы в ходе XXXIV сессии.

Кандидатуры почетных граждан на рассмотрение депутатов внес Мэр Казани Ильсур Метшин.

- Это люди, которые на протяжении многих лет трудятся на благо России, Татарстана и Казани, своими делами прославляя их, пользуясь заслуженным авторитетом и уважением жителей города, республики и за их пределами, – подчеркнул градоначальник.

Внеся кандидатуру Малики Рафкатовны Гельмутдиновой, мэр города заявил: «Она - уникальная личность, вся ее жизнь во имя помощи людям с ограниченными возможностями здоровья - поистине человеческий подвиг».

Будучи молодым преподавателем русского языка и литературы, Малика Гельмутдинова на свои собственные средства организовала при мечети первые группы для занятий с инвалидами по слуху и зрению «Сулейман» в поселке Левченко.

- Люди, нуждающиеся душевном тепле, стали для Малики Рафкатовны семьей. Все свои сердце и душу она отдала благородному делу, помогая незрячим познавать многообразие мира. Она изучила основы жестового языка и тефлопедагогики, прошла обучение рельефно-точечному шрифту по системе Брайля, а затем сама стала автором уникальных методических разработок, - рассказал Ильсур Метшин и отметил, что впоследствии деятельность по реабилитации небольших групп инвалидов по слуху и зрению вылилась в создание учебно-реабилитационного центра «Ярдэм», который в настоящее время возглавляет Малика Рафкатовна.

В 2014 году был создан приют «Семейный очаг», где в настоящее время воспитываются 10 детей, которых Малика Гельмутдинова взяла под собственную опеку, отметил глава города.

- С первых дней для детей созданы великолепные условия для проживания, обучения, медицинской и психологической реабилитации. Приемные дети называют Малику Рафкатовну мамой, - сказал мэр Казани.

Результат многогранной работы Малики Гельмутдиновой – уникальные труды: социально-психологическая реабилитация незрячих детей дошкольного и младшего школьного возраста, методические пособия социального оздоровления и реабилитации людей с ограниченными возможностями, социально-психологическая реабилитация слепоглухонемых «Семейный очаг».

Отметим, что за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную деятельность Малика Гельмутдинова неоднократно поощрялась наградами. В 2016 году получила премию «Золотая птица» в номинации «Лучшая общественная организация России, возглавляемая женщиной», в 2014 году по итогам конкурса «Женщина года» удостоена звания «Женщина – культура и духовность», поощрена благодарственными письмами главы Ингушетии.

- Но главная благодарность для Малики Гельмутдиновой – радость людей, которым она дарит новую жизнь. Трудно переоценить вклад Малики Рафкатовны в организацию социальной поддержки людей с ограниченными возможностями Казани, - резюмировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Депутаты Казгордумы поддержали предложенные кандидатуры и приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин Казани» Малике Гельмутдиновой, а также Борису Тихомирову.