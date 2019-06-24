2019-06-24T13:18:30+03:00
Общество

Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана

Также партия утвердила предвыборную программу
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Фото: Из материала пресс-службыФото: Из материала пресс-службы
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Татарстанское отделение партии «Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы Государственного совета Татарстана VI созыва. Список утвердили в ходе 30-й конференции регионального отделения партии, которая прошла 20 июня в казанском культурном центре «Московский».

В этом году татарстанское отделение партии выдвигает на выборы республиканского парламента 56 кандидатов по единому избирательному округу и 46 - по одномандатным округам. Фактически в составе фракции могут произойти существенные изменения: согласно утвержденному списку на перевыборы пойдут 43 из 82 действующих депутатов-единороссов Госсовета Татарстана. В список этого года вошли победители предварительного голосования. По словам секретаря регионального отделения, председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, к праймериз проявили интерес и оказали доверие 14% от общего числа избирателей республики.

Фото: Из материала пресс-службы

Фото: Из материала пресс-службы

Во главе списка кандидатов партии «Единая Россия» - Фарид Мухаметшин. Также лидирующие позиции занимают руководитель легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин и создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова, впервые принимающие участие в выборах.

Помимо этого, участники конференции утвердили предвыборную программу регионального отделения партии «На благо республики - в интересах каждого».

Приветствуя участников конференции, президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал единороссам содержательной избирательной кампании.

- Не критикуют только тех, кто ничего не делает. Надо понимать, что выборы простыми не будут. Чем выше уровень развития Татарстана, тем выше уровень требований и ожидания граждан. Мы не только знаем о них, но и четко представляем пути решения и решаем их. В этом состоит сила партии «Единая Россия» - она не прячется от проблем. И сегодня нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны, - отметил он.

Фото: Из материала пресс-службы

Фото: Из материала пресс-службы

Как сообщил Фарид Мухаметшин, на предыдущих выборах в парламент Татарстана «Единая Россия» победила с программой «Наша республика: развитие и лидерство».

- Сегодня мы с полной уверенностью вправе заявить, что по ключевым направлениям документ образца 2014 года выполнен, - сказал он.

Так, удалось выполнить практически 80% «наказов», собранных на предыдущих выборах в Госсовет Татарстана.

- Именно усилиями депутатов-единороссов всех уровней наказы воплотились в реализуемые четыре десятка программ, получивших название «президентских» с совокупным бюджетом свыше 41 миллиарда рублей, - отметил Мухаметшин.

В предвыборной программе этого года, по словам секретаря регионального отделения партии, вновь предстоит определить приоритеты в социально-политической и общественно-политической сфере, которые помогут обеспечить преемственность и дальнейшее поступательное развитие Татарстана с опорой на «Стратегию-2030», реализацию важнейших задач, стоящих перед Россией в целом.

Теперь, в преддверии выборов, основная задача партии - провести активную, открытую, честную избирательную кампанию, дойти до избирателей, обсудить программу регионального отделения партии и получить очередные отклик и наказы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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