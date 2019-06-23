2019-06-23T10:00:11+03:00
Происшествия

В Татарстане произошел пожар на теплоходе "Василий Чапаев" с 129 пассажирами на борту

Паники удалось избежать
Лика ИСАЕВА
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Пассажирское судно находится в Нижнем УслонеПассажирское судно находится в Нижнем УслонеФото: Из материалов пресс-службы
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Сигнал тревоги получили сотрудники МЧС Татарстана 22 июня в 22.30. Поступило сообщение, что на судне "Василий Чапаев" сильное задымление в машинном отделении теплохода. Среди 129 пассажиров и членов экипажа паники нет. Двухпалубный теплоход следовал по маршруту "Москва-Тетюши", когда начался пожар, он находился вблизи "Нижнего Услона" Верхнеуслонского района республики на 1320 километре пути по реке Волга.

На место ЧП был отправлен пожарный катер КС-110. Уже на месте капитан судна рассказал, что горел силовой кабель дизель-генератора.

После осмотра выяснилось, что "Василий Чапаев" находится на ходу. Его эксплуатацию по решению комиссии Казанской инспекции госпортового контроля отложено до утра. Предварительно, после осмотра судна и его проветривания от запаха дыма оно сможет продолжить движение по маршруту. Тем временем выясняется причина происшествия.

- Вблизи находится толкач "Памир", который может отбуксировать теплоход к пристани Нижнего Услона, которая находится на расстоянии 200 метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пассажиры и экипаж водой и продовольствием обеспечены за счёт имеющихся на борту запасов.

СПРАВКА "КП"

"Василий Чапаев" — двухпалубный теплоход проекта 305 "Дунай". Назван в честь героя Гражданской войны Василия Чапаева. Проект теплохода был выполнен в 1957 году, само судно было построено в 1964 году на заводе «Obuda Hajogyar Budapest» в Венгрии. Он получил серийный номер 1630. После постройки теплоход был передан в город Уфу, где совершал речные круизы.

Класс и тип судна - пассажирские теплоходы туристского назначения класса О

ТТХ

Осадка 1,38м

Количество палуб 2

Пассажировместимость 162 чел.

Скорость хода

Двигатель 2х 800 л. с.

Водоизмещение 800 тонн

Длина 77,91 метров

Ширина 15,2 метров

Высота 12,25 метров

Осадка 1,36 метров

Двигатели два дизеля 8NVD36 или 6NVD48

Мощность 2х294 кВт (800 л. с.)

Движитель 2 винта

Скорость хода 11 узлов (20 км/ч)

Экипаж 54 человека

Пассажировместимость 311

Регистровый тоннаж 80 тонн

ИСТОЧНИК KP.RU

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