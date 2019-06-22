В Татарстане прокуратура проводит проверку из-за массовой драки призывников
Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате, где в 5 часов утра 20 июня произошла массовая драка призывников. Видео происшествия, случившегося на улице Низаметдинова поселка ЗЯБ, распространилось в соцсетях.
Из короткого ролика понятно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. В кадре видно, как молодого человека вытаскивают из гущи конфликта, а слева от него один человек добивает другого, лежащего на земле.
Массовая драка призывников в Набережных Челнах.Видео: соцсети.! другой источник
Конфликт произошел между двумя группами молодых людей. Его пресекли прибывшие на место сотрудники полиции. Они же доставили парней в отдел для разбирательства. Двое участников драки обратились за помощью в медицинское учреждение.
– На данный момент уже установлены все участники конфликта. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU