В Татарстане прокуратура проводит проверку из-за массовой драки призывников

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате, где в 5 часов утра 20 июня произошла массовая драка призывников. Видео происшествия, случившегося на улице Низаметдинова поселка ЗЯБ, распространилось в соцсетях.

Из короткого ролика понятно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек. В кадре видно, как молодого человека вытаскивают из гущи конфликта, а слева от него один человек добивает другого, лежащего на земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/716102" frameborder="0"></iframe> Массовая драка призывников в Набережных Челнах.Видео: соцсети.! другой источник

Конфликт произошел между двумя группами молодых людей. Его пресекли прибывшие на место сотрудники полиции. Они же доставили парней в отдел для разбирательства. Двое участников драки обратились за помощью в медицинское учреждение.

– На данный момент уже установлены все участники конфликта. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.