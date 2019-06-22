"Ты был балластом": "Нефтехимик" ответил американскому хоккеисту, который назвал Нижнекамск «попой мира»

Хоккейный «Нефтехимик» отреагировал на слова своего бывшего хоккеиста Ти Джея Гальярди о трудных условиях жизни в Нижнекамске.

Клуб в официальном заявлении рекомендовал «мистеру Гальярди, заглянуть в свою статистику, во время выступления в составе нашей команды».

В сообщении клуб напоминает, что канадцу как игроку с хорошим послужным списком в НХЛ, приглашали в «Нефтехимик», чтобы помочь ему добиться поставленной цели. «Однако, в то время, когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом», – подчеркивается в тексте письма.

«Нефтехимик» также обратил внимание, что за последние 15 лет в составе клуба выступало немало легионеров из разных стран. «Нижнекамск и ХК «Нефтехимик» для них были местом профессиональной деятельности. Они с большим уважением относятся к России, Татарстану и Нижнекамску. Гальярди же, за два месяца своего пребывания в «Нефтехимике» не впечатлил своей игрой ни тренерский штаб, ни болельщиков», – ответил клуб.

После этого слово взял бывший врач «Нефтехимика» Георгий Чебышев. Специалист заявил, что Гальярди был вегетарианцем. У хоккеиста были травмы суставов, но он не мог полноценно восстанавливаться из-за того, что не получал достаточного количества микроэлементов. На базе клуба Гальярди всегда накрывали вегетарианский стол, но он всё равно питался в кафе за свой счёт и однажды отравился.

Напомним, что на этой неделе нападающий был гостем подкаста «Spittin’ Chicklets». Там он и поделился своим мнением о клубе и Нижнекамске.