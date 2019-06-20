По поручению президента Татарстана к семье беженцев из Украины после Прямой линии-2109 с Владимиром Путиным выехали местные чиновники

Как сообщила СМИ официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова к семье Люлькович беженцев из Украины, обратившихся на Прямой линии-2019 к Владимиру Путину с просьбой помочь получить российское гражданство, выехали ответственные чиновников набережных Челнов.

Напомним, в татарстанский автоград Люльковичи с девятью детьми бежали от военных действий на родине еще в 2014 году, и они до сих пор не могут легализоваться в России. Не помогает новый указ Владимира Путина об упрощенном порядка получении российского гражданства жителям ДНР и ЛНР. За рядом нужных для этого документов членам семьи Люлькевич надо ехать на Украину. Получается замкнутый круг.

- Решение по вам будут принято быстро, а дальше вопрос будет решаться в целом, - сказал на это глава государства.

По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимоой, по результатам встречи набережночелнинских чиновников с семьей беженцев подготовят предложения по решению их вопроса. Для этого со стороны властей Татарстана будут оказываться все возможное содействие.