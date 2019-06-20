Владимир Путин на Прямой линии-2019 о многодетной семье беженцов из Украины в Татарстане: «Решение по вам будет принято быстро»

Во время Прямой линии-2019 с Президентом России Владимиром Путиным прошло прямое включение из квартиры в Набережных Челнах, где проживает многодетная семья Люльковичей. Взрослые и девять ребят вынуждены были переехать из украинского Торецка, тогда еще Дзержинска (Донецкая область), когда там начались боевые действия.

С 2014 года Люльковичи снимают квартиру, пытаются найти работу, но это сложно. Детей устроили в детсады и школы. Взрослые же Люлькович найти себе работы могут с трудом. Основная причина - отсутствие гражданства России. Легализоваться, получив официальный статус беженца, у них также не получается.

Для получения российского гражданства, как выяснилось, Люльковичам требуется представить пакет документов, часть которых можно получить только на Украине. Но возвращаться туда семья не собирается - город находится на украинской территории и контролируется ВСУ. Тем более для совершеннолетних сыновей семьи каждые два месяца выписываются повестки, требующие отдать свой воинский долг, поступить на службу в ВСУ. Молодые Люльковичи воевать против своих не хотят.

- Уважаемый Владимир Владимирович 29 апреля вы подписали указ об упрощенном получении гражданства для жителей отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, проживающих в Российской Федерации. Но под действие этого закона не подпадают я, моя семья и многие тысячи жителей, которые живут в России, но с других территорий Донбасса. Помогите нам получить гражданство. Сами понимаете, надежда умирает последней. Объясните, пожалуйста, что нам ожидать от вас? - спросил главу государства глава семейства Люльковичей.

На это Владимир Путин отметил, что сейчас на практике внимательно следит за реализацией подписанного им указа и упомянул, что в каждом случае можно подходить к этому вопросу индивидуально.

- Я уже говорил, хочу повторить, есть нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории России получить гражданство в упрощенном порядке. На практике от них требуют документы, которые, они могут получать только в Украине - это замкнутый круг. Я посмотрю какие можно внести корректировки в нормативную базу, чтобы все делалось по сути, а не по бумажкам. Решение по вам будет принято быстро, а дальше вопрос будет решаться в целом, - ответил беженца Владимир Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/715744" frameborder="0"></iframe> Путин - об упрощенном получении российского гражданства жителями Донбасса.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

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