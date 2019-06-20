"Не можешь угостить меня коктейлем? Значит ты не мужик!": казанец отказался купить незнакомке выпить, а та устроила скандал

Житель Казани по имени Антон рассказал в соцсетях об инциденте, который произошел с ним в ночном клубе столицы Татарстана. По его словам, с ним попыталась познакомиться одна девушка, правда, начала он это делать довольно странным образом - потребовала от парня, чтобы тот купил ей самый дорогой коктейль в баре.

- Решил я расслабиться после тяжелого рабочего дня и выпить коктейль в баре. Имею право: все-таки отработай, как раб на галерах. В общем, заказал себе виски кола и сижу балдею. Вдруг ко мне подсаживается какая-то странная бабуха и выжидающе на меня пялится и говорит мол, не угощу ли я ее коктейлем и называет самый дорогой в баре. У меня аж дыхание сперло от уровня наглости этой особи: мало того, что она сама ко мне подкатывает, так я еще и платить должен? - написал парень в соцсетях.

Тут же автор публикации сообщает, что он отказался покупать незнакомке выпивку, тем более, дорогую, но от дальнейшего общения с девушкой такой ответ его не обезопасил.

- Вместо того, чтобы уйти отсюда и поскорее, она вдруг начала на меня гнать, что я не настоящий мужик, потому что не хочу платить. Еле отвязался. Что это вообще было? - задался вопросом житель Казани.

Пользователи интернета не обошли данную историю стороной. Большинство из них поддержали парня, отметив, что девушка повела себя слишком нагло:

"Бытует мнение, что внутренний мир женщины резко меняется, когда ей впервые не удалось получить бесплатно напитки в баре, Это яркий признак того, что она начала стареть и с этих пор ее мир не будет уже прежним. Судя по всему, для героини данного поста у меня плохие новости"

"Наглость второе счастье, но я бы так точно не сделала"

"Вообще-то это баба обязана угостить понравившегося мужчину самым дорогим коктейлем, потому что наше внимание нужно заслужить женскими поступками. И покупка самого дорогого напитка - один из таких поступков"

"В её понимании это выглядело несколько иначе: пафосная красотка с ногами от ушей, изъявив невиданную милость, подсела к стремному ботану, оказав ему великую услугу, позволив угостить себя алкогольным напитком. Ботан оказался ещё и жутким тормозом, не оценившим такой широкий жест и уйдя в туман"

Впрочем были и те, кто встал на сторону девушки. В частности, один из комментаторов предположил, что парень мог упустить свое счастье, отказав девушке в выпивке.