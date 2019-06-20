МАЛЕНЬКИЕ ЧЕМПИОНЫ - БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ!

Улыбки, смех и только положительные впечатления! Традиционный забег в ползунках собрал почти 300 (!!!) участников, а дети и родители получили море незабываемых впечатлений!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

ЛУЧШЕ, ЧЕМ НА КОММЕРЧЕСКИХ

Признаюсь, я на подобном мероприятии был впервые. И, переступая порог Центра гимнастики, даже не знал, что меня ждет. Но то, что я увидел, превзошло самые смелые надежды! Уже спустя полчаса я в радостном волнении звонил супруге, рассказывал, как здесь весело и что надо было взять старшую дочку. Ей шесть лет, и пусть в забегах принять участие она бы не смогла, зато точно была бы в восторге от атмосферы!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Первым делом скажем о главных героях. Родители постарались на славу и хорошенько подготовились к празднику. Вот малыши в татарских национальных одеждах, вот девочка в костюме единорога. Вот фруктовая семейка, а вот и целая группа поддержки из симпатичных фиолетовых сказочных персонажей!

- Мы участвуем в «Маленьком чемпионе» второй год подряд, и по сравнению с другими - подчеркну, даже коммерческими мероприятиями - забег в ползунках организован просто шикарно! - делится эмоциями мама мальчика-ананасика Елена Чемерисова. - Большинство приходят сюда не чтобы показать результат как на Олимпийских играх, а просто для зарядки и эмоциональной разрядки. Это бодрит, веселит и приносит огромное удовольствие детям!

ТРИ ГРУППЫ

Спортивно-развлекательная часть соревнований состояла из трех частей. Сначала выступали дети до года, затем от года до двух, а в завершение от двух до трех лет. Каждая группа обладала своей «изюминкой» и вызывала просто бурю эмоций у зрителей!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Вот на старт выходят малыши. Восемь дорожек, перед каждым ребенком мама, папа, бабушка или все вместе! Изо всех сил трясут «завлекушками», пытаясь привлечь внимание ребенка, причем заманивают самым интересным!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Обычными игрушками детишек уже не заманить. Телефоны и провода для зарядок, ключи от квартир и машин, всевозможные невероятные погремушки и даже огурец - вот современные родительские «помощники» для развлечения детей! И признаем: работает! Да так здорово, что некоторые малыши просто вскакивают и пробегают шестиметровую дорожку за несколько секунд!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Но правила есть правила: в соревновательный зачет идут результаты только малышей, которые дистанцию одолели ползком. Побеждает Самигуллина Камилия, причем девочка забирает еще и приз зрительских симпатий, ведь это именно она ползла за огурцом! Родители, берите на заметку!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Знаете, чем еще хороши такие мероприятия? - спрашивает у нас дедушка Ранис Киямов. Он здесь с внуком Данисом и всей семьей, уже успел запомниться своим задором и молодецкими отжиманиями и забрать приз зрительских симпатий. - Тем, что на таких мероприятиях дети попадают в непривычную обстановку, вступают в общение со сверстниками и учатся быстро адаптироваться. Потом они уже не будут бояться новых мест!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

И КОНКУРСЫ ИНТЕРЕСНЫЕ

Уследить сложно даже за одним ребенком, а тут такая бурлящая ватага!.. Но наши замечательные волонтеры и судьи из Центра гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой зорко следят за происходящим!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

В перерывах зал взрывается от новых приступов смеха! Главными действующими лицами становятся... родители! Папы отжимаются, мамы выделывают невероятные па под танцевальную музыку. И все получают призы, призы, просто море призов!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

К слову, о призах. Вернее, о том, кто их предоставил. Всего в партнерах «Забега в ползунках» значились 20 дружественных организаций и компаний! И не просто значились, а вносили свой заметный вклад в атмосферу детско-родительского праздника!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Уже при регистрации всех ждали детское питание от «Бибиколь», «Хабиби» и «Егор Иваныча», водичка от «Святой Чаши» и соки «Красавчик». Победители и призеры, участники конкурсов получали сертификаты от «Арт Кидс», «Ляльки» и «Острова сокровищ», прорезыватели и наборы для самых маленьких от лаборатории KDL и средства гигиены от Mepsi. Подарочные наборы дарили «Лента», «Нестле», «Мамако», Sleepers, «Фармленд», «Буарон», «Бибиколь», «Мое Солнышко», Medela, «Натура Сиберика».

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Здесь просто невероятная атмосфера, и нам очень нравятся позитивные эмоции, которые приносят участники соревнований! - объясняет участие компании «МАМАКО» ее представитель Марина. - Причем мы участвуем не первый год и замечаем, как организация продолжает совершенствоваться!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

БЕГАЕМ, ПРЫГАЕМ, ОПЯТЬ БЕГАЕМ!

Первый забег окончен, а награды ждут своих героев. Это не только победители и призеры забега, но и лауреаты в дополнительных номинациях. Самые креативные образы, самые дружные болельщики, самые удачливые и даже «Малыш, который никуда не торопится»!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Тем временем на старт выходит следующая возрастная группа. Здесь организованности уже куда больше, да и игрушки уже «естественнее»! Глаза малышей лучатся от счастья, родительское тепло буквально переполняет зал, а группы «Братья и сестры маленьких спортсменов» отчаянно подбадривают и гонят своих вперед.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

- Образ придумали старшие дочери, - рассказывает мама Фарида об одной из самых ярких групп поддержки в фиолетовых костюмах сказочных существ. - Девочки сами придумали образ, сами позвали подружек в поддержку и нарисовали плакат. Готовились целую неделю, и получилось очень здорово!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ

- «Просто трудный возраст, смятая постель...» - поет казанская певица Максим о девушках в 16 лет. Ух как не права Максим, ведь самый трудный возраст - это детишки от двух до трех лет! Снуют туда-сюда, так и норовят улизнуть из-под бдительной опеки родителей, а вместо прыжков лихо пробегают «залпом» всю дистанцию! Тем не менее победителя удается определить и в этой группе: им как раз стал мальчик в костюме ананасика - Мирон Чемерисов.

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Для родителей детей постарше и конкурсы повзрослее! Папы справляются с заданием «прыгать» намного лучше детишек, а кто-то даже едва не влетает в группу судей!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Выступления юных гимнасток, торжественные награждения и теплые слова, завершающие аккорды праздника... Праздника «Маленький чемпион», который «Комсомольская правда» проводит не только в Казани, но и по всей стране.

Будьте счастливы, и пусть будут счастливы ваши дети. Ведь они этого достойны!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

А ведущей праздника уже не в первый раз была очаровательная Дарья Артемьева, которая на следующий день после проведения «Маленького чемпиона» родила дочку Елизавету. Редакция газеты от всей души поздравляет Дашу и желает здоровья маме и малышке!

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

Фото: Алексей СПИРИДОНОВ

«Комсомольская правда» благодарит за неоценимую помощь в ходе проведения праздника: Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма, Центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Союз студентов и аспирантов КГЭУ ,коллектив дошкольного университета Мозаика-republic, Cтанцию скорой медицинской помощи г.Казани, Главное управление МЧС России по Республике Татарстан, Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району г.Казани, Отдел полиции ОП-8 "Горки"

Победители: «Маленький чемпион» 2019-06-17

Группа с 0 до 1 года

1-е место Самигуллина Камилия

2-е место Кудрявцева Виктория

3-е место Зарипов Бахтияр

Малыш, который никуда не торопится: Ковалева Агата

Самые дружные болельщики: Ибатуллин Данис

Самый удачливый малыш: Дердизова Теона

Приз зрительских симпатий: Самигуллина Камилия

Группа с 1 года до 2 лет

1-е место Муратов Расул

2-е место Егорова Милена

3-е место Якимов Ярослав

Малыш, который никуда не торопится: Ларина Иа

Самый креативный образ: Гиздатуллина Алисия

Самые дружные болельщики: Заляева Ясмина

Самый удачливый малыш: Губайдуллин Анвар

Приз зрительских симпатий: Кораблев Тимофей

Группа с 2 до 3 лет

1-е место Чемерисов Мирон

2-е место Салихов Сабир

3-е место Сафин Ранэль

Малыш, который никуда не торопится: Галимова Динара

Самый креативный образ: Ризванов Аяз

Самые дружные болельщики: Мухамадияров Аскар

Самый удачливый малыш: Тимергалеев Артур

Приз зрительских симпатий: Антонов Роман

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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма

В Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма готовят преподавателей физической культуры и тренеров спортивных школ, инструкторов ЛФК и работников физкультурно-оздоровительных и реабилитационных центров, спортивных менеджеров и управленцев для профильных ведомств, организаторов массовых физкультурно-спортивных мероприятий, специалистов в области туризма и сервиса.

Академия располагает современным учебно-лабораторным корпусом. В распоряжении Поволжской академии находятся бассейн «Буревестник», тренировочный стадион, Казанская академия тенниса, ледовый дворец «Зилант», Центр гребных видов спорта, Центр гимнастики, Дворец водных видов спорта, Центр бадминтона.

Среди выпускников Поволжской академии – выдающиеся спортсмены: олимпийская чемпионка в беге с препятствиями Гульнара Галкина-Самитова, призер зимних Олимпийских игр 2018 года лыжник Андрей Ларьков и многие другие.

Сайт Академии

Компания «Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. В настоящее время компания успешно развивается по всей России в формате гипермаркетов, а в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах и в формате супермаркетов. Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.

Сайт компании «Лента»

Федеральная аптечная сеть «Фармленд»

«Фармленд» - это надежная компания, которая входит в первую десятку крупнейших аптечных сетей России. Сегодня более 1300 аптек «Фармленд» в восьми регионах страны помогают жителям приобретать качественные лекарства и товары для здоровья по низким ценам. Для жителей Татарстана работают более 120 аптек «Фармленд», 81 из которых - в Казани. Аптеки «Фармленд» радуют покупателей широчайшим ассортиментом грамотным и вежливым обслуживанием, низкими ценами и постоянными акциями. Кроме того, в аптеках сети создаются специальные условия для пенсионеров. А на официальном сайте и в мобильном приложении farmlend.ru работает удобный сервис интернет-бронирования. С 1 по 31 мая при первом заказе через мобильное приложение вы получите 100 бонусов на клубную карту «Фармленд» (подробности на сайте).

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Детские товары Sleepers

Все мы знаем, что первые годы жизни ребенка не только самые счастливые, но и чрезвычайно трудные. В голове родителей всегда роится множество вопросов, найти ответы на которые – особенная задача, ведь опыт каждых мамы и папы уникален.

С продукцией марки Sleepers вы без труда преодолеете нелегкий путь родительства! Sleepers - это не только качественные европейские подгузники и трусики, а также одноразовые пеленки, косметические средства для гигиены и бережного ухода за кожей малыша и другие товары. Продукцию Sleepers будет приятно использовать и взрослым. Подробно с ассортиментом марки можно ознакомиться на сайте. Приобрести продукцию торговой марки Sleepers можно только в аптеках! В Татарстане марка представлена в аптеках «Фармленд».

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* Sleepers – Слиперс.

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Компания «БИБИКОЛЬ» 18 лет является эксклюзивным поставщиком на российский рынок адаптированной сухой смеси «НЭННИ» на основе цельного козьего молока.

Продолжая традицию производства экологически безопасного и низкоаллергенного питания для детей раннего возраста, компания «БИБИКОЛЬ» выпустила на российский рынок детские каши на основе козьего молока «БИБИКАША», а также эксклюзивный продукт – козий творожок «БИБИКОЛЬ» с фруктами, ягодами и овощами.

Сайт «БИБИКОЛЬ»

Дантинорм® Бэби – натуральный комплексный препарат на основе лекарственных растений. Дантинорм® Бэби может применяться при прорезывании зубов даже у самых маленьких детей с 0 лет, на настоящий момент информации о случаях побочных действий препарата не поступало.

Стодаль® – препарат для лечения кашля, эффективность которого обеспечивают входящие в его состав природные компоненты. Стодаль® оказывает комплексное противовоспалительное, противомикробное и противокашлевое действие.

Оциллококцинум® – лекарственный препарат для лечения гриппа и простуды для всей семьи. Оциллококцинум® способствует быстрому уменьшению симптомов простуды и гриппа уже через 48 часов** и позволяет снизить длительность заболевания в 3 раза.*** Может применяться с профилактической целью, а также при каждом эпизоде ОРВИ.****

* Селькова Е. П. и соавт. Тактика лечения непродуктивного кашля у детей при заболеваниях респираторного тракта вирусной этиологии. Лечащий врач. 2013. № 8 .

** Селькова Е. П. и др. Инфекционные болезни. 2012. Т. 10. № 3 Br. J. clin. Pharmac. (1989), 27, 329–335.

*** Геппе Н. А. и др. Доктор.ру. 2016. № 6. British Homoeopathic Journal. 1998. Vol. 87 Самсыгина Г. А. и др. Педиатрия. 2008. Т. 87. № 5.

**** Петрушина А. Д., Кайб И. Д. Педиатрия. 2017; 96 (1).

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

«Егор Иваныч»

«Егор Иваныч» – уникальное детское питание. Оно производится по ГОСТу, и в этом его основное отличие от многих конкурентов. Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% – отечественное сырье. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.

«Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь недаром наш слоган – «По-взрослому для малышей!».

Сайт «Егор Иваныч»

Habibi

Habibi – это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания.

Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.

• Habibi впервые было выпущено в Марокко.

• Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».

• В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО.

• Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль».

Сайт Habibi

MEPSI

Российский производитель детских товаров премиум-качества MEPSI – самый лучший помощник для мам, которые ценят свое время. В ассортимент входит более 40 позиций: бытовая химия, соски-пустышки, бутылочки для кормления, влажные салфетки и пеленки.

Подгузники и трусики MEPSI – это надежная защита от протекания!

А бытовая химия – залог чистоты детских вещей и посуды.

Вся линейка товаров MEPSI помогает мамочкам ухаживать за малышом и дарить ему заботу, при этом не забывая о себе, ведь использование продукции MEPSI существенно экономит время.

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Федеральная сеть клинико-диагностических лабораторий KDL

KDL – это независимая лаборатория, более 14 лет успешной работы, широкий спектр лабораторных исследований, выезд на дом медсестры, взятие биоматериала у новорожденных, получение бесплатной консультации врача по результатам исследований, гибкая система скидок. В Казани открыто 7 медицинских офисов.

Сайт KDL

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Соки и нектары «Красавчик»

Только лучшие фрукты – самые красивые, спелые, вкусные, используются для изготовления соков и нектаров «Красавчик». Дети обожают пить «Красавчик» в удобной порционной упаковке, на которой изображены яркие, задорные и дружелюбные «Друзья Красавчика». Они наполняют позитивом, вызывают улыбки и поднимают настроение! Только посмотри на этих милых Друзей! Давайте дружить с Красавчиком! Подписывайтесь на нашу группу «ВКонтакте» и участвуйте в конкурсах!

Natura Siberica

Natura Siberica – бренд натуральной и органической косметики на основе экстрактов дикорастущих растений Сибири. Марка использует удивительные свойства сибирских трав и растений, чтобы передать всю их силу для сохранения молодости и красоты кожи и волос. Все травы, на которых основана косметика, собираются вручную в диких условиях или выращиваются на собственных сертифицированных органических фермах в Хакасии, на Сахалине и Камчатке, а также на острове Кунашир. Качество продукции подтверждено многочисленными престижными международными сертификатам.

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Подгузники и подгузники-трусики TM JOONIES Premium Soft производятся в соответствии с международными экологическими стандартами из высококачественных материалов. При производстве используются самые современные технологии, которые делают качество подгузников TM JOONIES Premium Soft безупречным! «Дышащие» мягкие материалы, равномерное впитывание без комков, 3D-рельеф поверхности, резиночка на спинке, приложение с дополненной реальностью и другие преимущества не оставят Вас равнодушными. Попробовав подгузники TM JOONIES Premium Soft один раз, вы не захотите покупать другие!

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МАМАКО - детское питание на козьем молоке для детей с рождения. Система детского питания МАМАКО помогает мамам подобрать ребенку полезное и вкусное питание для самых маленьких. Адаптированные смеси МАМАКО на козьем молоке, каши, крем-супы, пюре с козьим творожком - большое разнообразие вкусов в меню вашего ребенка для полноценного питания и гармоничного развития малыша.

МАМАКО - расти здоровым вкусно и легко!

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Святая Чаша

Вода из природного источника родного края!

Святая чаша! Чистая, мягкая, натуральная вода для жизни с освежающим кислородом!

Святая Чаша.Чистая. Наша.

Попробуйте кристально чистую воду «Святая Чаша»! Вода «Святая Чаша» имеет полноценный сбалансированный состав, содержит полезные минералы, макро- и микроэлементы, дополнительно обогащена кислородом. Подходит для ежедневного употребления! Мы берем воду из природного источника родного края, делаем ее лучше и бережно разливаем, сохраняя ее природные свойства. Вода разливается в Республике Татарстан в Мамадышском районе.

Центр гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой

Открыты направления:

- Развивающая гимнастика

- Художественная гимнастика

- Спортивная гимнастика

- Спортивная акробатика

- Прыжки на батуте

Наша задача - воспитать новое поколение молодых, здоровых и успешных детей, а лучшим из лучших обеспечить места в сборные команды города, Республики и страны.

e-mail: gymclubkazan@gmail.com

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Адрес: Казань, ул. Сыртлановой, 6

Частные детские сады ArtKids

Наши детские сады - это сеть разноплановых и разно концептуальных частных детских садов. Это и традиционный татарский детский сад и логопедический, и оздоровительный и спортивный... есть детский сад с музыкально-театральной направленностью и садики с традиционными ценностями.

Главное, что нас объединяет и даёт нам право с гордостью называться сетью - это любовь к нашим детям, искренняя забота об их здоровье физическом и эмоциональном, желание дать им все самое лучшее и ценное, чтобы они смогли вырасти успешными и счастливыми на радость нам с Вами, дорогие родители!

Наш коллектив - это опытные воспитатели и педагоги, медработники, логопеды, психологи, профессиональный уровень которых соответствует всем стандартам. Можете быть абсолютно уверены - Ваш ребенок в надежных руках.

Сайт частные детские сады ArtKids

«Нестле» - крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания и напитков. Компания ведёт бизнес в 190 странах мира. Общее число ее сотрудников насчитывает 308 тыс. человек и все они разделяют цель «Нестле» по повышению качества жизни и внесению вклада в здоровое будущее. В линейку продукции компании входит более 2 тыс. брендов – от легендарных и известных во всем мире, например, NESCAFÉ или Nespresso, до таких популярных локальных торговых марок, как «Россия – щедрая душа», Bon Pari и «Быстров». Штаб-квартира «Нестле» находится в городе Веве (Швейцария), где более 150 лет назад началась история компании.

Компания ведет свою деятельность в рамках концепции корпоративной социальной ответственности «Создание общих ценностей», что предполагает создание ценностей не только для акционеров, но и для общества в целом.

Сайт «Нестле»

«Ляльки» - это не только магазин красивой детской одежды по доступным ценам, но еще и игровая комната, в которой можно весело провести день рождения ребенка или просто поиграть!

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Там всё самое вкусное!

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»

Данное движение объединяет более 16 500 человек из 45 муниципальных образований Республики Татарстан. На сегодняшний день мы создали 175 школьных отрядов «Волонтеры Победы» и 23 общественных центра в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях Республики Татарстан.

«Волонтеры Победы» являются соорганизаторами парадов Победы и шествия Бессмертного полка в Татарстане. Также лучшие волонтеры становятся соорганизаторами главных парадов Победы в Москве и Санкт-Петербурге.

Сайт «Волонтеры Победы»

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Союз студентов и аспирантов КГЭУ

Союз студентов и аспирантов КГЭУ - это студенческая общественная организация, созданная по инициативе студентов для решения вопросов студенческой молодежи, развития социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив студентов и аспирантов.

Сайт КГЭУ

Игровой парк «Остров Сокровищ» - для детей от 9 месяцев и до 9 лет. Это большие игровые площадки для самых маленьких. Здесь дети могут по-настоящему наиграться, набегаться, напрыгаться, хорошенько покричать, пошуметь и порезвиться.

В Детском центре «Остров Сокровищ» Вас встретят веселые детские аниматоры, которые присмотрят за Вашими детьми и сделают их отдых ещё более интересным. Аниматоры Детского центра «Остров Сокровищ» проводят активные коллективные игры, устраивают конкурсы, рисуют потрясающий аквагрим, создают забавные фигурки из шариков, а самое главное – поднимают настроение!

Сайт «Острова Сокровищ»

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