Экологическая акция РИТЭКа в Свияжске

Надо сказать, что церковь эта для нефтяников «РИТЭКа» (дочернего предприятия Группы «ЛУКОЙЛ») - место особенное. На средства компании в 2012 году храм был восстановлен, два года назад рядом с ним, опять-таки по инициативе РИТЭКа, появился цветущий сад. Было высажено около 100 саженцев липы, сирени, барбариса, черноплодной рябины. В честь 25-летия компании аллею назвали «Юбилейной». Она как след памяти на святой земле. И нефтяники по-прежнему продолжают заботиться о подшефном храме и его территории.

- Присутствие в регионе ЛУКОЙЛа и РИТЭКа выходит далеко за рамки производственных показателей. Одна из составляющих нашей работы - реализация социальных и благотворительных программ. И проект по восстановлению церкви в Свияжске, по благоустройству территории храмового комплекса - один из особых, так как направлен на сохранение культурных ценностей, - отмечает заместитель генерального директора ООО «РИТЭК», директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефёдов. - Уверен, что акция по облагораживанию и уходу за территорией храмового комплекса - это не только забота о том месте, где мы живем, но и лучший пример патриотического и социально-нравственного воспитания.

Заместитель генерального директора ООО «РИТЭК», директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Николай Нефёдов

Акция по уходу за «Юбилейной аллеей» проходила по плану экологических мероприятий ООО «РИТЭК» на 2019 год. Нефтяники высадили на территории храмового комплекса цветы, скосили траву, выкорчевали старые деревья и укрепили новые саженцы.

Батюшка храма - отец Сергий - поблагодарил нефтяников за заботу и помощь:

«Дай бог, чтобы у каждого храма была такая поддержка, как у нас. Сотрудники компании РИТЭК нас не забывают, каждый год приезжают, помогают. У нас достаточно ухоженная территория, при том что садовников при храме нет, а прихожане наши - люди весьма пожилые. То, что делают нефтяники, - очень благородно. Милостью божьей и вашими стараниями все благоухает, цветет. Большое спасибо!»

Для многих, кто приехал сюда, чтобы поухаживать за территорией храма, данная акция не рядовая, это как порыв души.

- У меня семья верующая, раньше я сюда привозила маму. И когда я ей сказала, что мы с коллегами поедем именно в Свияжск, она даже заплакала, - поделилась начальник административно-хозяйственного отдела ТПП «ТатРИТЭКнефть» Анастасия Кузнецова. - Это благое дело - своими руками помочь храму.

СПРАВКА

Экологические акции нефтяники РИТЭКа проводят регулярно. В 2019 году в них участвовали более 100 сотрудников ТПП «ТатРИТЭКнефть». Они привели в порядок улицы Нурлата, совместно с ГКУ «Черемшанское лесничество» участвовали в акции «Чистые леса Татарстана», вместе с выпускниками МАОУ «Нурлатская гимназия имени М.Е. Сергеева» украсили территорию школы, высадив цветы, провели санаторную очистку водоохранной зоны и прибрежной полосы в пределах своих лицензионных участков.