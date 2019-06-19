Студентка АГНИ получила стипендию 120 тысяч

Илиза Галимова - студентка первого курса Альметьевского государственного нефтяного института (АГНИ) является ярким примером целеустремленной и преуспевающей представительницы современной молодежи. В течение первого года обучения в АГНИ девушка получила стипендию в размере 120 тысяч рублей! Да, и это реальность для данного вуза.

Илиза поступила в институт с высокими баллами по результатам сдачи Единого государственного экзамена и стала обладательницей стипендии ПАО «Татнефть» по поддержке талантливой молодежи. Участники данной стипендиальной программы на протяжении первого семестра могут получать стипендию от пяти до двадцати тысяч рублей ежемесячно. И это не считая возможности получать остальные двенадцать стипендий, предусмотренных в вузе.

Илиза Галимова приехала учиться в Альметьевск из Оренбургской области. В выборе вуза студентка не сомневалась, и в этом ее поддержали родители. Отец Илизы, будучи сам нефтяником, посоветовал дочери поступить в АГНИ.

- Профессиональное самоопределение для каждого человека задача важная и непростая. Я считаю, я с ней справилась. Для меня нефтяной институт – дорога в лучшее будущее, где я смогу себя реализовать. Уверена, что добьюсь больших успехов в карьере, получив достойное образование в любимом вузе, - говорит Илиза.

Помимо прекрасной учебы Илиза является волонтером института и входит в состав Волонтерского центра АГНИ. Она - постоянный участник внутривузовских мероприятий.

- Учиться в институте нелегко, но если ты задался целью получить хорошие знания, то ты этого обязательно достигнешь, - делится девушка. - Да, еще и стипендию получишь. Вообще в нашем вузе есть множество преимуществ: это и веселый досуг, и условия проживания, и производственная практика, и лекции топ-менеджеров нефтяных компаний и многое другое. А самое главное - наша дружная студенческая семья!

Стоит отметить, что среди одногруппников Илизы большое количество ребят, участвующих в различных стипендиальных программах вуза. А если и ты хочешь получать достойное образование и хорошие стипендии, тебе в АГНИ! Поспеши, ведь приемная кампания стартует с 20 июня. Все подробности о приемной кампании ты можешь узнать на сайте.