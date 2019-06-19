2019-06-19T16:46:53+03:00
Общество

Жителям Дербышек предложили три варианта строительства дорог, без которых Казань в будущем встанет в пробках

Их строительство должно быть заложено в новый Генплан 2035 столицы Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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Накануне в поселке Дербышки с местными жителями чиновники и разработчики нового Генплана 2035 обсудили развитие дорог, проект которых будет заложен в документе.

Напомним, людей не устроила изначально предложенное строительство дороги вдоль была поселка Нагорный и леса. Не устроило местных жителей и создание дороги-связки по улице Главной и путепровода через ж/д пути, а также коридоров для двух дорог – по улице Липатова и по другую сторону от ж/д путей.

Так, что жителям Дербышек в итоге предложили три других варианта.

Первый вариант – внесенный в материалы действующего Генплана Казани и находящийся в открытом доступе уже как 12 лет.

Второй – создание коридора для дороги по улице Тополевая.

Третий – строительство двухполосной трассы вдоль лесных посадок, что около поселка Нагорный.

Коридоры для дорог вдоль ж/д путей и по улице Липатова сохранены во всех предложенных вариантах

При этом проведение участка новой дороги вдоль трассы М-7, по уверениям местных властей, невыполнимо из-за положенного для нее 100-метрового земельного отвода и проходящих рядом газопроводов.

Если же совсем не строить в Дербышках дорог, то город вскоре встанет в пробках. Это, в том числе, касается и улицы Мира, которая уже сейчас в часы пик перегружена, далее ситуация будет усложнятся около Компрессорного завода, а после и на мостах через Казанку.

К тому же автомобильная нагрузка в районе Дербышек усилится, так как в том районе предусмотрено строительство жилых домов площадью около 5 тысяч квадратных метров.

В итоге, когда обновленный Генплан 2035 развития Казани будет готов, то его вновь направят на согласование в федеральные министерства. Напомним, ряд из них недавно отверг прежний вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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