2019-06-19T14:18:07+03:00
Общество

Как сотрудники ГИБДД Казани смогли найти экстремалов, устроивших заезд в трусах на крыше иномарки

Стало известно, во сколько обошелся парням этот хайп и что еще им грозит [видео]
Лика ИСАЕВА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Для того, чтобы разыскать молодых людей, устроивших экстремальный заезд в трусах на крыше красной «Ауди» по Ленинской дамбе в Казани, сотрудникам ГИБДД потребовалось чуть более суток.

И это несмотря на то, что в выложенном в соцсети видеоролике «актеры» предусмотрительно прикрыли госномер своей машины, а автомобиль оператора если и попадал в кадр, то разглядеть госномера также было сложно. Все это не помогло экстремалам.

В Казани ГИБДД ищет водителя, который прокатил на крыше своего авто парня в трусах.соцсети

Как сотрудники ГИБДД смогли найти экстремалов, устроивших заезд в трусах на крыше иномарки? Для этого полицейским пришлось внимательно изучить не только сам ролик, но и записи с камер наружного наблюдения, также перешерстили социальные сети. В итоге все это помогло, наконец, вычислить не только владельца той самой красной «Ауди», но и ее пассажира-экстремала в трусах. Ими оказались 25-летние местные жители. Оба были доставлены в полицию.

- Свою вину в совершении административных правонарушений молодые люди признали полностью, - сообщили «КП-Казань» в ГИБДД Татарстана.

Так, легче всех отделался парень в трусах - его оштрафовали всего на 500 рублей за нарушение правил дорожного движения в качестве пассажира автомобиля.

А вот его товарищу - водителю «Ауди», придется немало заплатить за этот хайп в соцсетях - ему выписали сразу пять административных штрафов:

- за нарушение правил перевозки людей он выплатит - 1 000 рублей;

- за движение по автобусной полосе - 1 500 рублей;

- за пользование телефоном во время движения средств - 1 500 рублей;

- за управление транспортным средством, не имея при себе документов на право управления им - 500 рублей.

- за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих их идентификации административный штраф в размере 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

Итого на двоих получилось 10 000 рублей.

Кроме того, молодые люди «накатали» еще и на административное дело, возбужденное по статье «мелкое хулиганство». Так, что помимо штрафов ловцам хайпа грозит еще и арест до 15 суток.

К слову, нашли и водителя автомобиля «Киа», из которого и проводили съемку этого ролика. Им оказался 24-летний молодой человек. Домой из полиции он увез два протокола - за отсутствие полиса ОСАГО - 800 рублей, а также остановка на автобусной полосе – штраф 1 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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