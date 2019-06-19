Зрители за штурвалом самолета, водные шоу и легендарная женщина-пилот: в Казани прошли гонки Red Bull Air Race

В Казани завершился российский этап мировой воздушной гонки Red Bull Air Race, победу в котором одержал японский пилот Есихидэ Муроя. В этом году впервые вместе с классом Master (14 пилотов) прошли соревнования в классе Challenger для 12 новичков. Соревнования, которые проводились ежегодно с 2003 года в разных странах мира, в этом году в существующем формате проходят в последний раз – после России завершающие этапы легендарной гонки примут Венгрия и Япония.

Главную площадку авиашоу у центра семьи «Казан», по словам организаторов, посетили порядка сотни тысяч человек. Кроме соревновательных скоростных полетов для зрителей в парке развлечений приготовили множество других активностей. Например, в промежутках между полетами буквально парили над акваторией Казанки вейк- и флайбордисты, а на территории парка в различных локациях можно было посмотреть выступления по брейк-дансу, футбольному, баскетбольному и мотофристайлу. Для любителей бездорожья на небольшой площадке проводились шоу игрушечных внедоножников. Это, конечно, не весь перечень событий двух гоночных дней. Особое внимание приковала к себе единственная на шоу легендарная женщина-пилот Светлана Капанина, которая выступала вне соревнований и от трюков которой захватывало дыхание и буквально подкашивались ноги.

Большой интерактивный павильон для своих абонентов развернула компания Tele2. C террасы павильона на втором этаже зрители могли посмотреть на происходящее с более выгодного ракурса, воспользоваться биноклями, отдохнуть в шезлонгах и подзарядиться бодрящим кофе. Здесь же расположилась зона интервью с пилотами, спортсменами и организаторами гонки Red Bull.

Рядом с павильоном оператор связи организовал lounge-зону, где все желающие могли отдохнуть, расположившись в пуфиках и гамаках, подзарядить свои мобильные устройства. Здесь же можно было сделать необычную гифку и при помощи VR-очков почувствовать себя, хоть и виртуально, за штурвалом гоночного самолета.

Для тех, кто не смог присутствовать на шоу лично, Tele2 вела в социальных сетях прямые трансляции из самолетных боксов, кабин пилотов и непосредственно с авиагонок. Вместе с этим в сети транслировались и все интервью с площадки компании. К слову, в прошлом году трансляции российского этапа мировых гонок в онлайн-каналах Tele2 посмотрели более 200 тысяч человек, в этом году цифра превысила уже 300 тысяч.

С АБОНЕНТАМИ ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН

- Поддержка таких мероприятий, как Red Bull Air Race — часть нашей стратегии «Другие правила». Реализуя ее, мы становимся для абонента не просто оператором связи, а выгодным партнером, который поддерживает их стиль жизни. Самое главное для нас в этой интеграции – сделать мероприятие для наших абонентов еще более насыщенным и комфортным, привнести в гонку «другие правила» и, конечно же, продемонстрировать возможности нашего быстрого интернета, - отметил генеральный директор компании Tele2 Сергей Эмдин.

По всей стране компания поддерживает различные мероприятия, объединяющие активную молодежь по интересам.

- В основном фокус на мероприятия урбанистического направления, музыкальные фестивали. Не первый год мы поддерживаем акцию «Ночь музеев», а также организуем онлайн-трансляцию фильмов на фестивалях уличного кино, - рассказал Сергей Эмдин.

На встрече с журналистами гендиректор компании сообщил, что оператор продолжает стабильно развивать телекоммуникационную инфраструктуру. Например, до конца 2021 года Tele2 планирует обеспечить покрытием 4G даже самые отдаленные населенные пункты в регионах.

Параллельно в ближайшее время компания развернет пилотные зоны для тестирования 5G в центральной части Москвы на высоких частотах 27 ГГц. Операторы вынуждены развертывать сеть на этой частоте, поскольку самый оптимальный диапазон 3,4-3,8 ГГц занят, и это является основным стоппером развертывания технологии в России. Первыми все преимущества нового стандарта смогут протестировать журналисты и продвинутые пользователи.

- Планируем провести турнир киберспортсменов, обеспечить оборудованием корреспондентов, чтобы они могли вести прямые трансляции при помощи технологий 5G, - поделился планами Сергей Эмдин. Однако в первую очередь технология 5G будет востребована для работы «интернета вещей», так как позволяет обеспечить сверхбыструю скорость и минимальную задержку, необходимую для данных устройств.

Не исключено, что подобные пилотные зоны появятся и в Татарстане, поскольку города-миллионники имеют возможность одними из первых испытать новый стандарт.

- Местонахождение пилотных зон зависит от инициативы региональных властей. А Татарстан всегда находится в числе лидеров инновационного движения, - отметил генеральный директор компании.

Генеральный директор Tele2 также пообещал, что в ближайшее время в республике появится много новых проектов от компании, и анонсировал запуск специального тарифа, который предназначен для клиентов, нуждающихся в социальной поддержке. Тарифный план «Социальный» ориентирован на пенсионеров и людей с инвалидностью, а также доступен для подключения военнослужащим. Предложение отличает выгодная цена, оптимальный пакет услуг и возможность оставаться на связи даже при отрицательном балансе.