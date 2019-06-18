Кто поймал «золотую рыбку» на Бережке?

Ежегодные состязания - Рыболовный фестиваль «Кубок Бережка-2019» - проводились в пригороде столицы Татарстана на берегу Волги на базе отдыха «Бережок». Организаторами выступили ООО УК «КАПО - ЖБС» в лице базы отдыха «Бережок», Федерация рыболовного спорта Республики Татарстан, РОО «Рыболовы Татарстана».

«Кубок Бережка» - это не только встреча рыбаков, это уникальная программа повышения мастерства спортсменов, развитие и популяризация рыболовного спорта, укрепление дружеских связей и обмен опытом. Поэтому на соревнования многие участники приехали всей семьей! Пока спортсмен ловил рыбу, его «группа поддержки» активно «болела» - детьми и взрослыми занимались аниматоры, которые устроили для них на пляже веселые игры, состязания, а для самых маленьких учредили свой «Детский Кубок Бережка».

Торжественное открытие состоялось вечером 8 июня. Во время церемонии открытия выступил главный судья «Кубка Бережка-2019» - президент Федерации рыболовного спорта Татарстана Олег Гарипов.

Он поздравил всех участников соревнований и гостей с началом сезона рыбной ловли и пожелал удачи! Поздравила всех собравшихся и хедлайнер мероприятия - очаровательная телерадиоведущая, певица, фанатка рыбалки и отличного настроения Инга Бойцова!

Соревнования проходили два дня. После завершения подсчитывали пойманный и отпущенный в воду улов. По итогам состязаний первого тура участники поймали 78,960 килограмма рыбы.

Второй день, помимо хорошего настроения и прекрасного отдыха, принес спортсменам приличный улов - было поймано 92,635 килограмма различной рыбы. Именно во второй день соревнований и провели популярный конкурс «Уха из котелка». Оценивали здесь не только вкус приготовленной из свежей рыбы ухи, но и то, как подают ее к столу. Ведь всем давно известно, что блюдо становится вкуснее, если презентовать его гостям с творческим подходом - стихами, песнями, веселыми сценками и прибаутками. Победителями в этом конкурсе стали «Бережковские пираты»!

Второй день соревнований отмечен и тем, что вечером прошло торжественное закрытие «Кубка Бережка-2019», где на сцене в теплой, очень дружеской атмосфере прошло награждение победителей.

Самыми удачливыми в номинации «Фидер» стали Рустам Сафиуллин (3-е место), Александр Новиков (2-е место) и Артем Демаков (1-е место). Все они получили медали, денежные призы и подарки от спонсоров!

В номинации «Поплавочная удочка» победителями стали: Павел Протопопов (3-е место), Егор Голов (2-е место) и Юрий Ларионов (1-е место). С медалями, кубками, денежными призами и морем аплодисментов ребята вернулись домой.

В номинации «Донка с лодки» судьи присудили два призовых места. Второе занял экипаж Александра Голова и Александра Маврина. Их общий улов за два дня составил 6,030 килограмма. Победителями стали Антон и Дмитрий Воробьевы, которые за два дня выловили 11,070 килограмма рыбы! Все получили кубки, медали и призы.

В номинации «Спиннинг с лодки» участвовали 28 спортсменов. Третье место заняли Михаил и Лев Левины. На втором месте - Николай и Алексей Ларионовы. То, что мужская дружба помогает всегда, стало понятно при подсчете улова Тимура Биктагирова и Романа Маряшина. Приятели стали победителями соревнований в своей категории.

Победа в номинации «Ловля сома» досталась Ильдару Гайфутдинову! Его сом вытянул на 15,620 килограмма! Его четверо конкурентов остались вовсе без улова, а победитель унес с собой кубок, диплом и призы от спонсоров.

Самую крупную рыбу - щуку весом 8,710 килограмма поймал Андрей Красильников. Также он поймал очень приличные призы от спонсоров!

Наградили и самую очаровательную рыбачку. Ею стала Юлия Зайцева.

Самым опытным рыболовом стал Валерий Краснов, который вместе с аплодисментами получил кубок, диплом и призы от спонсоров.

Самым юным рыболовом стал четырехлетний Артем Воробьев. Мальчику подарили памятные сувениры, кубок и диплом.

Подарки предоставили партнеры мероприятия: автоцентр «Марка» - официальный дилер автомобилей NISSAN и DATSUN в Казани, компания «Сухпайторг» производит качественные и вкусные рационы питания для взрослых и детей, сеть магазинов «Капитан» - официальный дилер лодочных моторов Tohatsu, Mercury, Yamaha в Татарстане, оргкомитет турнира - «Тотальный спиннинг», интернет-магазин товаров для охоты, рыбалки и туризма «ОхотАктив», Баварский клубный ресторан-пивоварня «Максимиллианс», интернет-магазин «Арсенал рыбака», а также их партнер компания «Дунаев» - прикормки и добавки для рыбной ловли, частный детский сад «Лучики будущего», гостиница «Авиатор», пивоваренный завод «Белый Кремль», мебельная компания «Высота», санаторий «Туполев», сеть магазинов «Глобус Маркет», кальянный сервис Smoky Dragon, столовая «Бережок», рекламно-производственная компания «Рекламакс», официальный представитель Momoi Петроканат ИП «Пузырев» компания «СнастиОптом».

Завершил фестиваль праздничный салют.

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