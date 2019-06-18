В Ульяновске угарным газом отравились семь человек

Спасателей и медиков вызвали в одну из квартир многоэтажки поздно вечером, в 22.35, в понедельник, 17 июня. Врачи "скорой помощи" заподозрили, что жильцы квартиры отравились угарным газом. Недомогание почувствовали семеро, одному из них врачи предложили экстренную госпитализацию. Пострадавшего увезли в больницу.

Приехавшие на место ЧП спасатели МЧС Ульяновской области осмотрели газовую колонку в квартире. Предположительно, из-за ее неисправности и произошло ЧП, сообщили в пресс-службе МЧС региона.