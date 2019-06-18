2019-06-18T11:52:03+03:00
Спорт

"Я в такой попе мира никогда в жизни не был!":американский хоккеист рассказал о жизни в Татарстане

Ти Джей Гальярди отыграл за нижнекамский "Нефтехимик" всего восемь матчей, но сумел за это время составить мнение и о клубе, и о городе
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: МАТЧ ТВ.Фото: МАТЧ ТВ.
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Играть в хоккей в Россию приезжают спортсмены со всего света. Кто-то задерживается в нашей стране надолго, а кто-то быстро разочаровывается и старается вернуться на родину. К числу последних можно отнести нападающего Ти Джея Гальярди. Он приехал в КХЛ, отыграв почти 300 матчей в НХЛ. Вот только в России у него не задалось. За неполный год он сменил сразу три клуба. Одним из них стал нижнекамский "Нефтехимик".

Недавно Гальярди стал гостем подкаста Spittin’ Chicklets. Там-то он и рассказал несколько историй о жизни в Татарстане.

НИЖНЕКАМСК ВХОДИТ В ТОП-3 ДЫР КХЛ

- Сперва подписал контракт с "Медвешчаком" на месяц, просто чтобы освоиться в лиге. Знал, что потом уеду, у меня были варианты. Одна из команд называлась "Нефтехимик", это в Нижнекамске, городе, о котором никто никогда не слышал, он входит в топ-3 дыр в КХЛ. Но они платили больше других, кроме зарплаты там были сумасшедшие бонусы за победы и очки. Я сказал: "Осталось два месяца, потерплю". Отправил жену домой и поехал туда один. Я в такой попе мира никогда в жизни не был! Всё на русском, тренер говорит на русском, занятия тоже на русском. Чувствуешь себя зомби, - цитирует форварда портал Championat.com

ОТ 3 ДО 15 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США ЗА ПОБЕДУ

У нас была неплохая команда, мы боролись за плей-офф. За каждую победу всем давали по $ 3000. Каждому – игрокам, массажистам, тренерам, всему персоналу. Странная была схема. Если команда выигрывала, все были на седьмом небе, если проигрывала, все были недовольными и раздражёнными.

Забавная история – наш владелец также владел крупнейшим нефтехимическим заводом в России. Типичный русский мужик, всегда в чёрном, в сопровождении огромного охранника. Однажды он зашёл в раздевалку перед игрой и что-то сказал по-русски. Все завелись, и я спрашиваю: а что он сказал? Мне отвечают: «Сегодня за победу дадут не 3 тысячи долларов, а 15 тысяч».

ВРАЧ СПУСТИЛ МНЕ ШТАНЫ И СДЕЛАЛ УКОЛ

- Деньги платили хорошие, но со мной там случилась безумная вещь. В одном матче пропустил удар сзади и повредил кисть, мне сделали МРТ, перелома не было, но сказали, что нужно отдохнуть недельку, прежде чем брать в руки клюшку. Конечно, всё это мне сказали через "Гугл транслейт". На следующий день прихожу на арену, думал позаниматься в зале, проверить запястье. В тот день была игра, и ко мне подходит наш тренер вратарей, он единственный, кроме главного тренера, говорил на английском. Он сказал, что Наззи хочет меня видеть. Нашим тренером был Андрей Назаров, который был тафгаем в НХЛ. Захожу к нему в кабинет, и он спрашивает, что у меня с запястьем, есть ли перелом. Я всё ему рассказываю, и он говорит: "Хорошо, мы тебе сделаем укол, чтобы ты смог сыграть". Я думаю: "Ну, ничего, мы играем с каким-то отстоем, ничего страшного не будет". Иду к врачу, он спускает мне штаны и делает укол в попу. Я сыграл, всё было в порядке, но вечером мне стало дико плохо, тошнило и всё такое. Я не понимаю, что происходит.

БОЛЬНИЦЫ В НИЖНЕКАМСКЕ БУДТО ИЗ 40-Х ГОДОВ ПРОШЛОГО ВЕКА

- На следующий день мне сделали, наверное, 100 уколов в вену, а ещё через день я снова играл. Меня не били, не толкали, вообще практически не касались, но после матча я едва ходил, а бедро просто разрывало от боли. И я думаю: "Так, никто меня не хитовал, я не падал, ничего необычного не было. Что-то тут не так". В общем, мне опять сделали МРТ, командный врач посмотрел результаты и сказал, что всё в порядке и я могу играть. Но к тому моменту я почти не мог ходить. Набрал агенту, сказал, что у меня что-то серьёзное с бедром и чтобы он звонил генеральному менеджеру и разбирался, что будет дальше. В Нижнекамске больницы были вообще жуткие, как в 1940-х. Просто отвратительные. Генеральный менеджер предложил либо остаться и лечиться у наших врачей, либо ехать в Москву за свой счёт. Я в тот же день улетел в Москву и прошёл все обследования. Оказалось, что мне занесли инфекцию в бедро, когда делали укол в попу. Это был не стафилококк, а какая-то странная инфекция, которой можно заразиться только через укол. Пришлось посидеть на жёстких антибиотиках, потом спорить с клубом о размере последней зарплаты. Агент сказал, что я должен приходить на арену каждый день, светить лицом, и тогда мне заплатят. Я целый месяц ходил на арену, потом вернулся домой, и мне перевели последнюю зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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