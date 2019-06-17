"Нам страшно спать ложиться": Жилые дома в Набережных Челнах оккупировали мыши

С серьезной проблемой столкнулись жители дома 11/24 в Набережных Челнах. По их словам, в доме поселились сотни мышей, которым в подвале стало тесно и они облюбовали квартиры горожан. ПРичем. как выяснилось, это уже не первое массовое пришествие мышей в данный дом.

- Первый подъезд. Атаковали мыши! Они не только в подвале, но и уже дома бегают. Зимой звонила в УК сказали обработали, домой принесли ловушку. Но они не исчезли, на данный момент они уже бегают по квартире. Жители периодически жалуются на их соседство. Это продолжается не первый год. Неужели так плохо обрабатывают? Одно дело только в подъезде жили или на балконах, но когда в квартире - это уже слишком! - написала женщина в соцсетях.

Как выяснилось, с подобной проблемой столкнулись и в других домах татарстанского автограда. Причем, некоторые жители Набережных Челнов пишут, что мыши абсолютно не боятся людей.

- Нам страшно спать ложиться! Боимся, что залезут в кровать и укусят. а они могут быть бешеными или другую заразу переносить, - написала одна из жительниц Набережных Челнов.

В комментариях горожане предлагали свои варианты решения проблемы. В частности, предлагали всем квартирантам завести котов, которые бы решили вопрос с мышами если не в целом доме, то в отдельной квартире уж точно.

Кроме того, стало известно, что проблемой заинтересовались в управляющей компании, которая обслуживает проблемный дом, а также в администрации района. Так что местные жители надеются, что соседи-грызуны скоро покинут их жилища.