2019-06-17T12:16:57+03:00
Общество

"Нам страшно спать ложиться": Жилые дома в Набережных Челнах оккупировали мыши

По словам местных жителей, ликвидировать грызунов пытались, но пока безрезультатно
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Мыши, по словам горожан, начали активно забираться в квартиры.Мыши, по словам горожан, начали активно забираться в квартиры.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

С серьезной проблемой столкнулись жители дома 11/24 в Набережных Челнах. По их словам, в доме поселились сотни мышей, которым в подвале стало тесно и они облюбовали квартиры горожан. ПРичем. как выяснилось, это уже не первое массовое пришествие мышей в данный дом.

- Первый подъезд. Атаковали мыши! Они не только в подвале, но и уже дома бегают. Зимой звонила в УК сказали обработали, домой принесли ловушку. Но они не исчезли, на данный момент они уже бегают по квартире. Жители периодически жалуются на их соседство. Это продолжается не первый год. Неужели так плохо обрабатывают? Одно дело только в подъезде жили или на балконах, но когда в квартире - это уже слишком! - написала женщина в соцсетях.

Как выяснилось, с подобной проблемой столкнулись и в других домах татарстанского автограда. Причем, некоторые жители Набережных Челнов пишут, что мыши абсолютно не боятся людей.

- Нам страшно спать ложиться! Боимся, что залезут в кровать и укусят. а они могут быть бешеными или другую заразу переносить, - написала одна из жительниц Набережных Челнов.

В комментариях горожане предлагали свои варианты решения проблемы. В частности, предлагали всем квартирантам завести котов, которые бы решили вопрос с мышами если не в целом доме, то в отдельной квартире уж точно.

Кроме того, стало известно, что проблемой заинтересовались в управляющей компании, которая обслуживает проблемный дом, а также в администрации района. Так что местные жители надеются, что соседи-грызуны скоро покинут их жилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Корона-то пластмассовая, а обувь на 3 размера меньше»: модель раскрыла все секреты закулисья конкурса красоты
Сломанные молнии на платьях, трущая обувь, бесконечные поборы и путаница в победительницах – об этом и не только финалистка «Мисс Новосибирск» Кристина Вельченко рассказала в своем дневнике
Как «Комсомолка» разрешила конфликт в Екатеринбурге: храм/сквер
Митрополит Екатеринбургский Кирилл согласился с «КП»: Собор Святой Екатерины не будет строиться ни на какой общей территории, застройщик – Уральская горно-металлургическая компания – предоставляет место, на которое указала наш корреспондент!
Новости 24
Минэкономразвития России отвергло проект нового Генплана 2035 Казани
В казанской мечети «Ярдэм» стартовали бесплатные курсы по реабилитации инвалидов
Замглавы Исполкома Казани Искандер Гиниятуллин женился на телеведущей
В Казани до 28 июля запрещен проезд по улице Шигабутдина Марджани
В Чувашии трехлетней девочке прищемили палец на ноге
В Чебоксарах за день спасли четырех тонущих детей
Житель Чувашии сгорел вместе со своим домом
"Это безответственность и раздолбайство": в Чебоксарах годовалая девочка упала в открытый колодец
Во вторник пять районов Казани оставят без света на целый день
ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией
В Казани в больнице скончались водитель и пассажирка "девятки", которая врезалась в столб
В Марий Эл ищут водителя, который сбил пенсионерку и скрылся
На Сабантуй-2019 в Казань приедет президент Туркменистана
Казанские ученые вместе с коллегами из РАН придумали, как безопасно обрабатывать белый фосфор
ВТБ развивает сотрудничество с АО НПФ «Ренессанс пенсии»
Сабантуй-2019 в Казани: «Хор Турецкого» подготовил специальный концерт
В Ульяновской области пенсионерка подожгла себя прямо в туалете
Казанец думал, что спасает свои деньги, и лишился более полумиллиона рублей
Мэр Казани запускает конкурс на лучшую фотографию города
Назначен новый прокурор Кировского района Казани
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
Ряд домов Приволжского района Казани на сутки останется без воды
В Татарстане во время пожара сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, среди них двое детей
В Татарстане во время пожара погибла 65-летняя пенсионерка
В Татарстане после развода отец не отдавал дочь матери
В Казани после погони задержали водителя без прав
В мэрии Казани сообщили, когда откроется африканская часть зоопарка "Река Забези"
Ульяновец в знак протеста против блокировки пиратских сайтов трижды поджигал офис Роскомнадзора области
В Йошкар-Оле из-за ремонта дорог временно перекроют движение