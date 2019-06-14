"Орущие дети раздражают окружающих": Житель Казани потребовал запретить женщинам с детьми ходить в торговые центры

Неожиданное заявление сделал один из жителей Казани в соцсетях. Он потребовал, чтобы женщин с маленькими детьми не пускали в торговые центры и крупные магазины, причем сделать это он потребовал на законодательном уровне.

А все началось с довольно банального поста в соцсетях. Девушка пожаловалась, что в одном из казанских торговых центров оказалась закрыта комната матери и ребенка и она была вынуждена идти с кричащим ребенком через весь ТЦ, чтобы поменять ему памперс в машине.

- Открыть возможно можно было только нажав на кнопку, после того как я нажала дверь не открылась. Нас это очень сильно огорчило и расстроило. Обидно было, что в столь оборудованном ТЦ я не смогла покормить ребенка и сменить ему подгузник, - написала девушка.

В комментариях люди, как это, в принципе, заведено, разделились на два лагеря. Первые поддержали девушку, отметив, что в крупных торговых комплексах без комнаты матери и ребенка нельзя. Дескать, где тогда девушкам кормить детей, не посреди же торгового центра. В ответ на это житель Казани и высказал идею не пускать матерей с грудничками в ТЦ.

- Посреди тц не нужно кормить и менять. Нужно всего лишь включить раз в жизни мозги и сообразить, что не нужно ходить с ребенком в ТЦ! Нонсенс не в том, что закрыли комнату, а в том, что люди теперь всюду таскаются с детьми. Как китайские крестьяне на рисовое поле. Забывая о том, что в тц где толпа народу, ребёнок может элементарно подхватить инфекцию. Что орущие(либо бегающие и путающиеся под ногами) дети мешают окружающим и раздражают их. Нужно законодательно, под контролем СЭС и органов опеки запретить посещения ТЦ и больших супермаркетов с детьми.

Впрочем, казанцы в комментариях инициативу местного жителя не поддержали, отметив, что женщины с детьми имеют полное право посещать торговые центры. Особенно учитывая, что в этих самых ТЦ много детских магазинов, куда без детей ходить и нет особого смысла.