2019-06-14T06:17:31+03:00
Общество

"Радуйся, что не фантиками от конфет дали": В казанском автобусе кондуктор дала сдачу советскими монетами

Пассажирка заметила подмену не сразу
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Очередной инцидент произошел в общественном транспорте Казани. Так, жительница столицы Татарстана ехала пару дней назад в 75-м автобусе. Проезд девушка оплатила наличными. Кондуктор выдала сдачу. Как часто бывает, пассажирка не стала пересчитывать, а просто положила полученную мелочь в карман. Вот только через некоторое время, когда полученные в автобусе монеты понадобились, девушка была крайне удивлена. Вместо российских монет там оказались старые советские рубли и копейки.

- В Казани новый вид мошенничества, 11 июня в автобусе №75, примерно в 11:40 (остановка "педагогический институт") кондуктор выдала сдачу советскими монетами. По своей невнимательности заметила поздно. Будьте бдительны, - написала девушка в соцсетях.

Казанцы в комментариях под сообщением обманутой пассажирки попытались ее подбодрить. Дескать, может среди монет есть те, которые ценятся у коллекционеров и, возможно, кондуктор только помогла девушке подзаработать.

- 1 монетка рублей 30 уже стоит, тебе больше, чем надо дали.

- Продай в Нумизмате! Дороже выйдут.

- Радуйся, что не фантиками от конфет дали. Тут-то хоть реальные деньги, хоть и старые. Может поменять где можно.

Впрочем, были и те, кто заявил, что пассажирка сама виновата, дескать, смотреть надо на деньги, которые тебе дают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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