Три изюминки и стакан воды в день: жительница Татарстана села на странную диету - родственники в ужасе

Жительница Набережных Челнов попала в неприятную ситуацию. По ее словам, ее 30-летняя дочь в последнее время сильно изменилась. По началу все шло нормально - учеба, работа, брак, появление ребенка. Однако потом начались проблемы. Сперва развод. Отец ребенка помогает мало и воспитание ребенка практически полностью легло на бабушку.

По словам женщины, они с мужем пытаются помочь дочери. Так, ей дали 375 тысяч, чтобы она взяла квартиру в ипотеку. Но та так ее и не купила. Более того, и зарплату с работы не приносит. Последней каплей стало то, что она села на странную диету, от которой ее мать просто пришла в ужас.

- Я в отчаянии: Алсу резко села на странную диету – в день три изюминки и стакан воды. У нее никогда не было лишнего веса, всегда стройная, подтянутая. Сейчас она исхудала. Как у нее сил хватает на работу ходить? Плачу, умоляю: брось дурить. Нет, не слушает, лишь улыбается: «Я сама все знаю!». Боюсь, что дочь умрет от голода, - цитируют мать девушки «Челнинские известия».

Данную историю начали широко обсуждать в соцсетях. Женщине настоятельно рекомендуют показать свою дочь медикам и психологам. В противном случае все может закончиться весьма печально.