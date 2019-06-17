Днем 17 июня в Казани жители дома №8 по улице Мередианной почувствовали, что им на головы капает вода. Люди удивились - откуда? Мы же в квартирах? Оказалось, что на 16-м этаже прорвало пожарный гидрант.

В считанные минуты вода под большим напором заполнила лестничную клетку. Дальше поток ринулся в квартиры, на нижние этажи и в шахту лифта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/715120" frameborder="0"></iframe> В Казани из-за пожарного гидранта затопило 16-этажный дом.соцсети

Испуганные жильцы дома набрали уже известные им телефонные номера аварийных служб. Дело в том, что этот пожарный гидрант в мае 2018 года уже также становился причиной коммунальной катастрофы - крышку сорвало, вода затопила несколько этажей, пострадали квартиры.

По словам жильцов, в этот раз спустя 40 минут первыми приехали лифтеры. Они отключили лифт в высотке и уехали. Еще спустя 20 минут приехали коммунальщики и перекрыли воду. К этому времени на верхних этажах ее было выше щиколотки. В итоге затопленными оказались около 10 квартир. И эта цифра неокончательна - некоторые жильцы находятся в отпуске или за городом.

- Сумму ущерба только предстоит подсчитать, - прокомментировала Светлана К., проживающая в этом доме. - Затопило как минимум четыре этажа. Если бы аварийщики приехали побыстрее, то можно было избежать такого ущерба. Теперь могут быть и проблемы с электричеством - из-за потопа может произойти короткое замыкание и пожар.