Противостояние любителей экстремального хайпа и сотрудников ГИБДД в Казани продолжается. В этот раз госинспекторам вызов бросил молодой человек в нижнем белье.

В таком виде он залез на крышу красной «Ауди», принял позу загорающего, и с планшетником в руках проехался по Ленинской дамбе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/715147" frameborder="0"></iframe> В Казани ГИБДД ищет водителя, который прокатил на крыше своего авто парня в трусах.соцсети

Видимо зная, как быстро вычисляли таких ловцов хайпа полицейские, авторы этого видеоролика предусмотрительно прикрыли госномер своей машины. Автомобиль же оператора попадал в кадр, но и на нем разглядеть госномера сложно. Но все это не поможет экстремалам.

- У нас много средств, чтобы вычислить этого нарушителя и призвать его к административной ответственности, - сообщил источник «КП-Казань» в правоохранительных органах. - Водитель иномарки, на крыше которой прокатился молодой человек, будет привлечен к административной ответственности за перевозку пассажира вне автомобиля и управление автомобилем с нечитаемыми номерами.

Когда водитель будет установлен, то его пригласят в ГИБДД Казани. После составления административных протоколов на нарушителя с ним проведут еще и профилактическую беседу.