2019-06-17T19:23:55+03:00
Общество

«Ленинград - 2019» – финальный тур по крупнейшим стадионам страны: 9 российских городов, полмиллиона человек в вихре безудержного веселья

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Фото: Елена БледныхФото: Елена Бледных
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4 июня – «Калининград», 14 июня – «Открытие Арена» (Москва), 20 июня – «Стадион Нижний Новгород», 25 июня – «Татнефть Арена» (Казань), 30 июня – «Самара Арена», 6 июля – «Екатеринбург Арена», 6 сентября – «Волгоград Арена», 13 сентября – «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), 12 октября – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург)

Фото: Елена Бледных

Фото: Елена Бледных

Сергей Шнуров завершает музыкальную деятельность группировки «Ленинград». Команда, которая поставила абсолютный для российского коллектива рекорд посещаемости концертов, может быть снова собрана в будущем – если возникнут новые творческие задачи. «Но не скоро», - сразу же оговаривается ее лидер. 20 марта в своем Инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что стадионный тур – 2019 будет прощальным, или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией. «Двадцать лет одно и то же…» - с этих слов начинается стих, который произвел в среде многочисленных поклонников «Ленинграда» эффект разорвавшейся бомбы. Заканчивается он шиллеровским «Мавр сделал свое дело». 13 мая на пресс-конференции в ТАСС Сергей Шнуров официально объявит о том, что песня «Ленинграда» на текущий момент спета.

- Ничего не случилось, - комментирует он причины своего решения. - путем нехитрых размышлений я пришел к мысли, что хватит. Мы сыграем «стадионы», а дальше-то что делать? Видимых задач и целей я себе не придумал. Те задачи, которые я поставил в 2010 году, когда пересобрал группу, я выполнил и перевыполнил.

Фото: Елена Бледных

Фото: Елена Бледных

Грандиозный «Cтадионный тур-2019» станет беспрецедентным по посещаемости для России нового времени. Начиная с июня 2019 года, группировка выступит в 9 городах России и соберет 9 стадионов. Общая численность зрителей достигнет полмиллиона человек. Завершится тур 12 октября на родине Ленинграда – в Петербурге, в «Газпром Арене», которую «Ленинград» раскачает, сорвет с места и отправит в небо, как летающую тарелку, уже во второй раз.

- Особенность «Ленинграда» в том уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем – чувстве праздника «непослушания», вседозволенности, - говорит Сергей. – и каждый в этом хочет поучаствовать. Это чистой воды эмоция.

Фото: Елена Бледных

Фото: Елена Бледных

Стадионный тур группировки «Ленинград» станет финальным «праздником непослушания» для всей России. И группировка обещает украсить этот праздник невероятным шоу! Ну а дальше Сергей планирует…для начала просто ничего не делать.

- Мне кажется, я могу не стремиться к присутствию в медиа, - размышляет он, - Я этой каши поел в большом количестве и могу позволить себе не делать ничего…

Фото: Елена Бледных

Фото: Елена Бледных

Билеты на все концерты стадионного тура группировки «Ленинград»: 8 800 100 90 90, на сайте «Ленинграда» и по ссылке.

Ограничение по возрасту – 18+

«Ленинград - 2019» – финальный тур по крупнейшим стадионам страны: 9 российских городов, полмиллиона человек в вихре безудержного веселья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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