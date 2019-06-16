"А Винни-Пух выйдет?": в Набережных Челнах сотни пчел обустроили себе логово в машине

Водитель ВАЗа четырнадцатой модели в Набережных Челнах накануне получил не самый приятный сюрприз. Выйдя к своему автомобилю, который он припарковал во дворе микрорайона 53/21«г», он обнаружил на багажнике легковушки огромное количество пчел. По данным очевидцев, количество насекомых было не меньше нескольких сотен. При этом, подходить к автомобилю мало кто рисковал. Не решился приблизиться к машине и сам владелец авто.

- Чтобы освободить автомобиль, владельцу ВАЗа пришлось вызвать пасечников. По их словам, это новый рой, который искал себе место для будущей колонии. Матка почему-то выбрала именно это авто, - написал один из очевидцев в соцсетях.

В комментариях под постом в соцсетях начали делиться предположениями, что могло побудить пчел обосноваться именно в багажнике легкового автомобиля. Среди них были и довольно курьезные. Например, некоторые пользователи интернета вспомнили Винни-Пуха.

- Пчелы как бы спрашивают, а Винни-Пух выйдет?

- Это машина Винни-Пуха! Он существует!

Чем закончилась эта история в соцсетях не сообщили. Впрочем, по всей вероятности, пчел удалось убрать из автомобиля и водитель смог поехать по своим делам.