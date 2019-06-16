Начали за здравие, продолжили за упокой и рассказали анекдотец: в Казани раскрыли "Записные книжки" Чехова

Мерлехлюндия – так мерехлюндия, как скажете, мэтр. Тем более, что придумать название тому, что происходит на сцене, сложно. Спектакль начался снова с застолья, точнее, поминального стола в атриуме Качаловского театра. Пара в черном, где женщина, закутанная в черную шаль, погружена в свое горе, и ее спутник, явно влюбленный в нее, но трогательно держащий дистанцию, создавала атмосферу печали и потери. Однако, зритель, совершенно не привыкший к такой встрече в театре, смотрел настороженно на стал, но пару в трауре, на небольшой оркестр, исполняющий печальную музыку, и, самое главное, выставленный у входа портрет с траурным крепом…

Зрителей ждали. На сцене уже сидели и что-то отмечали дамы и господа, меж ними сновал ловкий официант, подхватывающий всякий раз подавшую обморок вдову, а та вызывала смех в зале, опрокидывая в себя стопку и восклицая «Это же водка!». Казалось, что все реплики не связны между собой. То собравшиеся празднуют творческий юбилей провинциального актера, то поминают усопшего, то празднуют свадьбу. Потому и разговаривают обо всем и ни о чем.

Это спектакль без сценария и главных героевФото: Из материалов пресс-службы

В спектакле собрались черновые наброски Антона Чехова, из которых позже появились такие пьесы и рассказы, как «Чайка», «Три сестры», «Крыжовник» и «Скрипка Ротшильда». В результате этой вполне поэтической композиции на 20 голосов появился такой чудный винегрет, где успешно совмещается юмор, драма, трагедия и анекдот.

Начинается все за здравие, затем – за упокой, чуть позже философские размышления о роли женщин, государства и интеллигенции в нем… Герои целуются, кокетничают, навязываются, визжат, танцуют, поют и увлекают за собой: «Я хочу мороженного! А пойдемте кушать мороженное, господа!».

Эту фразу сначала зритель принимает за продолжение спектакля, а спустя минуту уже зал пустеет. Потому что вместо антракта – еще одно представление. Всем раздают мороженное, и возникает хоровод, в котором по Качаловскому проносятся московские и казанские актеры, зрители и сотрудники театра. Исполняют романсы, танцуют… Словом, веселятся так, как во времена Антона Чехова.

«Записные книжки» - это те самые записи из многочисленных блокнотов Чехова, которые он повсюду носил с собой, куда записывал мысли и впечатления, из которых позже мог в считанные часы написать рассказы или пьесы, вошедшие в мировую историю.

Переложить эти мысли на язык сцены рискнули в театре «Студия театрального искусства», и это получилось. Не имеющая четкого сюжета и границ мерлехлюндия галопом промчалась по Качаловскому, вызывая у зрителя море позитивных эмоций и радости.

Артисты побывали в музее СвияжскаФото: Из материалов пресс-службы

Наверное, такие же добрые впечатления остались у труппы и от прогулок по острову-граду Свияжск.