2019-06-15T23:35:18+03:00
Общество

"Это же не нудистский пляж!": Жители Казани просят девушек не снимать купальники на людях

По мнению горожан, некоторые девушки ведут себя на пляже слишком раскованно
Владимир КРУПСКИЙ
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Порой на пляжах Казани действительно можно встретить девушек, загорающих без верха.Порой на пляжах Казани действительно можно встретить девушек, загорающих без верха.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лето в самом разгаре и люди массово направляются на пляжи. В Казани официально допустили для отдыха 8 пляжей. В жаркие дни там бывает не протолкнуться. Вот только не всем походы на пляж приходятся по душе.

Дело не в грязном песке или мутной воде, а в поведении некоторых посетителей. В частности, одна из жительниц столицы Татарстана высказалась в соцсетях, что девушки, пришедшие позагорать порой ведут себя слишком расковано.

- Дорогие девушки, имейте совесть! Пришли с семьей на пляж, хотели мирно отдохнуть, но не тут-то было. Повсюду полуголые девицы загорают. Зачем снимать купальник на людях? У нас же не нудистский пляж! - написала жительница Казани.

В комментариях развернулась довольно живая дискуссия. Любопытно, что большинство горожан поддержали автора поста. По их мнению, для любителей загорать топлес есть специальные пляжи или собственные приусадебные участки.

- Вот правда, с каждым годом купальники девушек все откровеннее и откровеннее. Процентов 90 на пляжи в коротких бикини ходит, такими темпами скоро вообще без купальников ходить начнут.

Однако нашлись и те, кому походы на пляж и виды откровенных нарядов девушек приносит удовольствие.

- Да отстаньте вы от девушек! Они целый год по фитнес-клубам ходят, чтобы летом вот так пару раз на пляж прийти. Лично мой глаз такие девушки радуют.

К общему знаменателю в комментариях люди так и не пришли. Каждый, что называется, остался при своем мнении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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