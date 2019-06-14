Казанские врачи, нашедшие противоядие от зеленой мамбы, получили премию татарстанского конкурса «Врач года-2019»

В преддверии празднования Дня медицинского работника в казанском развлекательном центре «Пирамида» чествовали врачей и вручали награды тем, кто был номинирован на премию татарстанского конкурса «Врач года-2019 - Ак чэчэклар (Белые цветы)» .

Были представлены пять номинаций:

- Врач года;

-Уникальный случай;

- Медицинский работник года;

- Лучший врач первичного звена;

- Легенда здравоохранения.

Определить победителей для заседателей общественного совета при Минздраве Татарстана было непросто. Выручило интернет-голосование и премию вручали тем, за кого больше всех проголосовали пациенты и жители республики.

В номинации «Легенда здравоохранения» единогласно победу отдали настоящей живой легенде – профессору кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранения КГМА Ильдусу Низамову.

На звание «Лучшего врача первичного звена» претендовали врач общей практики Актанышской ЦРБ Рифа Ибрагимова, врач станции «скорой помощи» Казани Мунавир Гараев и участковый врач-терапевт городской поликлиники №18 Казани Лайсан Ахметова.

В итоге приз уедет в Актаныш – победительница Рифа Ибрагимова получает, кроме диплома и статуэтки, подарки: планшетный компьютер и премию в 100 тысяч рублей. Двум другим номинантам вручили планшетные компьютеры.

На премию в номинации «Медицинский работник года» претендовали фельдшер Зангар-Кульского фельдшерско-акушерского пункта Рыбно-Слободской ЦРБ Зульфия Шакирова, заведующая Чувашско-Чебоксарским фельдшеско-акушерским пунктом Новошешминской ЦРБ Любовь Гуслярова и заведующая Новонадыровским фельдшерско-акушерским пунктом Альметьевской ЦРБ Василя Загидуллина. Премию, диплом, заветную статуэтку и 100 тысяч рублей в итоге получила Любовь Гуслярова.

Три коллектива врачей республики претендовали на победу в номинации «Уникальный случай». Врачи Набережных Челнов – БСМП, Камского детского медицинского центра и ДРКБ МЗ Татарстана спасли руку 10-летней девочке. Малышка попала под КАМАЗ, когда переходила дорогу, и многотонная машина раздробила ее руку. Врачи решили попытаться спасти ее от ампутации. Уникальная операция проходила 3,5 часа, а затем два года восстановления.

Второй случай произошел в Казани. Группа врачей Межрегионального клинико-диагностического центра и РКБ МЗ Татарстана практически одновременно провели операцию – на сроке 32-недели помогли появиться на свет ребенку 29-летней жительницы Казани Лии Ибатуллиной, а ей самой сразу кардиологи провели операцию на сердце.

А врачи ГКБ №7 Казани в июне 2018 года спасли жизнь казанскому любителю экзотических змей. Мужчину укусила опасная змея - зеленая мамба. Это удалось благодаря своевременно оказанной помощи, полученным консультациям от Научно-токсилогического центра ФМБА России, Сан-Диего (США).

Все спасенные в этот день вместе с врачами, вышли на сцену и с нетерпением ожидали оглашения имени победителей. Ими стали медики из ГКБ №7! Сам спасенный от укуса зеленой мамбы рассказал, что та самая ядовитая змея продолжает жить в его доме.

Все врачи, получившие номинацию в этой категории, получат уникальный подарки – возможность пройти стажировку в лучших клиниках мира. Победители кроме диплома и статуэтки также получили по 100 тысяч рублей.

Главная интрига была перед номинацией «Врач года». На этот титул претендовали заведующий кафедрой еврологии и реабилитации КГМУ Энвер Богданов, заведующий отоларингологическим отделением РКОД МЗ Татарстана, врач онколог, кандидат медицинских наук Вячеслав Савельев и заведующий эндоскопическим отделением Межрегионального клинико-диагностического центра, врач эндоскопист Ильяс Сайфутдинов. Победителем назван Энвер Богданов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех победителей и вручил свой личный подарок – автомобиль «Лада Гранта», фельдшеру Зангар-Кульского фельдшерско-акушерского пункта Рыбно-Слободской ЦРБ Зульфие Шакировой.

Для всех собравшихся после церемонии награждения выступил «Хор Турецкого».