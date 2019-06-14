"С детства за "Рубин"!": что нужно знать о двух новичках казанского клуба

Казанский "Рубин" в нынешнем межсезонье был едва ли не главным поставщиком новостей. Причем, все трансферы были на выход. Покинул команду главный тренер Курбан Бердыев. ушел капитан Руслан Камболов, вернулись в свои клубы отыгравшие за "Рубин" на правах аренды Полоз, Цаллагов, Бабурин и Байрамян. Теперь настала пора подписывать новых футболистов. И вот за минувшие сутки "Рубин" оформил переходы сразу двух игроков.

Первым стал голкипер Юрий Дюпин. Ему уже 31 год. За это время успел поиграть за барнаульское "Динамо", "Металлург" из Новокузнецка, хабаровский СКА, краснодарскую "Кубань" и махачкалинский "Анжи". В минувшем сезоне он стал едва ли не единственным игроком дагестанской команды, к которому не было претензий, несмотря на вылет команды из Премьер-Лиги. В сезоне 2018/19 Дюпин отыграл за "Анжи" все 30 матчей в Премьер-лиге без замен.

- Юрий Дюпин – качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне. Одно из его сильных качеств – игра ногами, это важно. Он создаст необходимую конкуренцию во вратарской линии, - прокомментировал трансфер исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов.

По словам самого голкипера, у него были предложения и из других клубов, но он сделал осознанный выбор в пользу казанского клуба. За "Рубин" вратарь будет выступать под 22-м номером.

- Кроме "Рубина" были и другие предложения, но выбрал Казань, потому что давно, можно сказать, с детства, мечтал оказаться в этом клубе, пожить в этом прекрасном городе – у меня здесь есть друзья. Конечно, это сыграло роль при моем выборе. Конкуренция? Она положительно влияет в целом на развитие человека, без конкуренции ты можешь позволить себе расслабиться, и это пойдет тебе в минус. Думаю, все получится, мы сработаемся и достигнем поставленной цели, - отметил Дюпин.

Еще одним новичком "Рубина" стал 20-летний полузащитник Камиль Закиров. Он выступал за молодежные команды "Краснодара" и "Анжи". 1 марта 2019 года в составе махачкалинского клуба дебютировал в Премьер-лиге, впоследствии отыграл в элитном дивизионе во всех весенних матчах дагестанской команды, отметился одним голом.

- Камиль Закиров имеет хороший потенциал, неплохо оснащен технически. На данный момент это больше игрок на перспективу. Посмотрим, как он будет выглядеть в тренировочном процессе. Возраст – не главное, главное игра, которую он будет показывать, - заявил Роман Шаронов.

- Как узнал, что есть интерес от "Рубина", сразу согласился, и уже от меня ничего не зависело – все формальности улаживали клуб и агент. Я родом из Ульяновска, отец – татарин, мама – русская, так что можно сказать, что пришел в родной клуб. Для меня "Рубин" - большой шаг вперед в карьере, очень рад присоединиться к команде. Надеюсь, буду прогрессировать, по крайней мере здесь все для этого есть. Главное сейчас – помочь команде добиться результата, - пояснил свой выбор Камиль Закиров.

По всей вероятности, это не последние приобретения "Рубина". По словам Романа Шаронова, команде нужно усиление на всех позициях. Так что вполне вероятно, что в ближайшее время будет объявлено и о других трансферах.