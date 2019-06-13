В Казани стартовали гастроли московского театра «Студия театрального искусства»

Если бы не федеральная программа «Большие гастроли», то казанцы когда бы еще смогли вживую увидеть постановки творческого тандема – режиссера Сергея Женовача и художника Александра Боровского. Дуэт просто уникальный – дружат и творят уже более двух десятков лет, и с каждым новым спектаклем они все больше раскрываются, удивляя зрителей.

Режиссер Качаловского театра Александр Славутский признался во время пресс-конференции, посвященной началам гастролей «Студии театрального искусства»:

- Я мечтал, грезил, что смогу привезти их, и вот они уже в Казани, - не скрывал своей радости Александр Славутский, представляя журналистам новых участников международного Качаловского театрального фестиваля «Европа-Россия-Азия». – Когда нам сказали, что теперь наш Качаловский фестиваль, что мы провели в 2018 году, станет ежегодным, то начали составлять его программу. Мы долго списывались-созванивались с директором этого театра Александром. Все были какие-то не состыковки, но теперь все позади и вот они, «СТИ», уже в Казани!

Александр Славутский, Сергей Женовач и Александр БоровскихФото: Из материалов пресс-службы

Сергей Женович так радостно улыбался и шутил, что официальная церемония вскоре была забыта. Пресс-конференция прошла, как говорится, в теплой и непринужденной обстановке, как встречи без галстука на высоком уровне: на вопросы от журналистов ответы были, хоть и серьезные, но подавались с таким юмором и весельем, что сложилось впечатление, что все давно друг друга знают и просто не виделись некоторое время.

Встреча прошла в дружеской обстановкеФото: Из материалов пресс-службы

Оказалось, что «Три сестры» впервые выехали на гастроли. Впервые на гастролях и сами сестры и жена их брата Андрея – исполнительницы главных ролей Мария Корытова, Дарья Муреева, Елизавета Кондакова и Екатерина Копылова. Девушек признали «Лучшим ансамблем (женский состав)» и вручили театральную премию газеты «Московский комсомолец».

Девушки были признаны Лучшим ансамблем (женский состав)Фото: Из материалов пресс-службы

Сам спектакль номинирован на Национальную премию «Золотая Маска» 2019 года в таких номинациях, как «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая работа художника», «Лучшая работа художника по свету».

Сценографию спектакля Александр Боровский увидел во сне. До этого уже были согласованы с Женовачем эскизы, подготовительная работа уже практически была завершена, как художник во сне увидел березовую рощу, где встречались герои, ссорились, влюблялись, выясняли отношения, бредили возвращением в Москву.

- Все происходит перед зрителями, сама сцена остается за этими деревьями, между которыми 90 сантиметров, и наши герои умудряются в этом ограниченном пространстве прожить всю жизнь, - удивляется мастерству молодых актеров Боровский. – Они такие молодцы, я ими просто восхищаюсь.

Сценография "Трех сестер" Александру Боровских приснилась во снеФото: Из материалов пресс-службы

Режиссер предупредил, что спектакль начнется очень неожиданно для зрителей.

- Вы помните, как начинается пьеса? Все встречаются на именинах Ирины, - напоминает Сергей Женовач. – Вот и мы приглашаем зрителя присоединиться к этим именинам – в атриуме возле памятника Василию Качалову всех ждет чай из самовара с пирогами!

Зрителей встречали чаем из самовара и пирогамиФото: Из материалов пресс-службы

Москвичи привезли в Казань три спектакля. Два – по произведениям Антона Чехова – «Три сестры» и «Записные книжки», третий - знаменитый спектакль «Самоубийца» Николая Эрдмана.

"Три сестры" начались со сцены именин ИриныФото: Из материалов пресс-службы

- Для нашей небольшой труппы приезд в Казань – это большой праздник, - признался Женовач. – Надеемся, что это праздник для зрителей, которые очень чутко воспринимали, дышали вместе с артистами, так что возник театр, то есть возникло взаимопроникновение того, что происходит на сцене и того, что происходит в зале.