В Чувашии рецидивист расправился с собутыльником и выбросил его расчлененные останки в мусорку

Страшную находку сделала рано утром жительница одного из многоэтажных домов на улице Терешковой в Новочебоксарске. Женщина в мусорном контейнере у дома обнаружила части тела человека - две руки. Она сразу позвонила в полицию, и на место прибыла следственно-оперативная группа.

Опытные следователи предположили, что неподалеку могут быть другие части тела. Это предположение подтвердилось - спустя некоторое время в мусорных контейнерах на улицах Терешковой и Коммунистической обнаружили другие части тела мужчины.

Его личность смогли установить очень быстро, и выяснилось, что пропал он 8 июня с того момента, как уехал к новому знакомому продолжать вечеринку. В кафе, где встретились 56-летний погибший и его собутыльник, помогли составить фоторобот, по которому один из оперативников МВД Чувашии опознал одного из своих подопечных - 44-летний мужчина в ноябре 2018 года отбыл срок за убийство и вышел на свободу.

Подозреваемого пригласили для беседы к правоохранителям, где и задержали. Упираться он не стал и сразу признался, что расправился со своих новым знакомым еще 8 июня. Он сам показал, где спрятал голову погибшего, ножовку и нож, при помощи которых он расчленял тело убитого мужчины.

Выяснилось, что вечером 8 июня после знакомства в кафе он пригласил к себе на съемную квартиру нового знакомого. Там пьянка продолжилась, но вскоре мужчины поссорились. Тогда хозяин квартиры раскладным ножом нанес несколько ударов по телу гостя, а когда тот скончался, то снял с него одежду, разбил сотовый телефон, сложил все это в пакет и выбросил в мусорку. Когда он в очередной раз вышел на улицу, то его задержали полицейские. Некоторое время назад он совершил административное правонарушение в Мариинско-Посадском районе, и по решению мирового судьи должен был отбыть административный арест - двое суток.

Освободившись через два дня, он вернулся в Новочебоксарск, уже решив избавиться от тела. Злоумышленник купил в хозяйственном магазине перчатки, большие пакеты для мусора и ножовку. Дома он распилил на полу тело погибшего, упаковал останки в пакеты и вынес из дома. Эти пакеты он выбрасывал в мусорные контейнеры в разных дворах.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщили в пресс-службе СУ СКР Чувашии. - Подозреваемый вину свою признает. В ближайшее время в отношении его будет избрана мера пресечения.