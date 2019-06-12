«Люди в черном: Интернээшнл»: фантастическая бондиада

«Люди в черном» - значит, что на экране вас ожидают приключения с инопланетянами и история о спасении Земли. Да, все так же и в попытке перезапустить в четвертый по счету раз популярную фанатическую франшизу.

«Люди в черном: Интернээшнл» - новые персонажи, новая история. Которая начинается в США. В дом маленькой девочки Молли пробрался пушистый инопланетянин-подросток. За беглецом явились люди в черном. Пока они обрабатывали память родителей девочки, сама Молли избежала стирания и спасла милого с виду гостя.

С этого момента жизнь девочки поменялась. В течение 20 лет она искала встречи с таинственной организацией людей в черном (ЛВЧ). Выдающийся потенциал и навыки девушки даже привлекли ФБР, но через них Молли так и не удалось выйти на ЛВЧ. Только упорство и удача помогли в этом спустя столько лет.

Молли удается убедить начальство взять ее в штат. Она тут же была отправлена на испытательный срок в лондонский отдел. На этом привычная нам уже история людей в черном прекращается. Дальше создатели фильма погружают в отличный от него мир «Агента 007», только еще и с инопланетными нотками.

Да и задача, стоящая перед главными героями, поистине достойна Джеймса Бонда – найти шпиона в своих рядах. В этом изрядно мешают, как и третьи силы, так и преступные элементы с других планет, которые давно прописались на Земле.

Путешествуя по миру, скрываясь то от своих, то от чужих, Молли и более опытный агент ЛВЧ, пытаются распутать клубок заговора.

Погони, перестрелки, злодеи, двойной агент, супер-оружие и, конечно же, миссия по спасению Земли – все это превратило перезапуск «Людей в черном» в яркую пародию на фильмы бондиады. Фильм яркий, насыщенный спецэффектами и юмором, динамичные съемки не заставят вас спать во время просмотра, а шутки сойдут даже для детей. Так, что этот фильм спокойно можно посмотреть и всей семьей.