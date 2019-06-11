Слабонервным не смотреть: В Чувашии ВАЗ на полном ходу снес повозку с лошадью, погибли два человека

Страшное ДТП произошло накануне в Чувашии. Примерно в 19:35 на 71-м километре трассы Цивильск-Ульяновск, что в Комсомольском районе республики, ВАЗ двенадцатой модели столкнулся с гужевой повозкой.

Как сообщили в пресс-службе МВД Чувашии, повозка выехала на перекресток со второстепенной дороги. При этом, извозчик не убедился в безопасности маневра. В итоге телега выкатилась на трассу и водитель "двенашки" просто не успел затормозить.

Момент ДТП попал на видео. На записи видно, что от удара телегу оторвало от оглобли. Лошадь убежала, а вот у извозчика и пассажира повозки шансов выжить не было. Они погибли. Извозчик на месте аварии, пассажир - в больнице.

Помощь врачей потребовалась и водителю легкового автомобиля. Его госпитализировали.