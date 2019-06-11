2019-06-11T22:06:32+03:00
Происшествия

Слабонервным не смотреть: В Чувашии ВАЗ на полном ходу снес повозку с лошадью, погибли два человека

Момент жуткого ДТП попал на видео [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Водителя ВАЗа с места аварии госпитализировали.Водителя ВАЗа с места аварии госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

Страшное ДТП произошло накануне в Чувашии. Примерно в 19:35 на 71-м километре трассы Цивильск-Ульяновск, что в Комсомольском районе республики, ВАЗ двенадцатой модели столкнулся с гужевой повозкой.

Как сообщили в пресс-службе МВД Чувашии, повозка выехала на перекресток со второстепенной дороги. При этом, извозчик не убедился в безопасности маневра. В итоге телега выкатилась на трассу и водитель "двенашки" просто не успел затормозить.

Момент ДТП попал на видео. На записи видно, что от удара телегу оторвало от оглобли. Лошадь убежала, а вот у извозчика и пассажира повозки шансов выжить не было. Они погибли. Извозчик на месте аварии, пассажир - в больнице.

Помощь врачей потребовалась и водителю легкового автомобиля. Его госпитализировали.

Смертельная авария в Чувашии.Видео от ГИБДД по Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Расписание поезда из Казани в Кизнер изменится с 20 июня
Рыбаки со всего Татарстана и других регионов России съедутся в Казань для соревнований по спортивной подводной стрельбе
На Сабантуй в Березовой роще можно будет добраться на специальных поездах
Казань примет чемпионат России по гиревому спорту
В Чебоксарах в День России ограничат движение транспорта
С начала года в Ульяновске родились около трех тысяч детей
У стен Казанского Кремля установили 15 цветочных шаров
В День России в Казани будет без осадков и до 25 градусов тепла
Шведские СМИ: Защитник Викстранд перейдет в "Ак Барс"
12 июня муниципальные парковки Казани будут бесплатными
Теперь "Рубин" лишился еще и капитана: Руслан Камболов ушел в "Краснодар"
В Казани на улице Чистопольская фонарный столб накренился и повредил троллейбусную линию
В Чувашии экс-полицейского будут судить за жестокое избиение прохожего
На казанском автовокзале «Восточный» запустили ежедневный автобусный рейс до Ульяновска
11 июня в Казани раньше премьеры покажут фильм «Люди в черном: Интернэшнл»
В Татарстане из-за пожара в частном доме пострадала 60-летняя женщина
12 июня – в День России-2019, в двух районах Казани ряд домов оставят без света
В Татарстане прекратили борьбу с борщевиком из-за ухода подрядчика
В центре Казани по ночам будут перекрывать улицу Бутлерова
Казанские спасатели ОСВОДа вытащили из воды и откачали мужчину
В Новочебоксарске "Лада Гранта" протаранила полицейский УАЗ-"Патриот"
В Татарстане 14-летний подросток погиб в погребе с картошкой
В Чебоксарах ограничили движение после того, как грузовик снес столб
Жителя Чувашии будут судить за распространение подросткового порно
Хедлайнером Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах станет группа MBAND
В Казани появилась улица имени Альфии Авзаловой