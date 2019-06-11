"Он взялся за мою сумку и не отпускал": В Набережных Челнах водитель маршрутки заставил пассажирку встать на колени

Очередной конфликт в общественном транспорте произошел в Набережных Челнах. Так, одна местная жительница в соцсетях пожаловалась на водителя 13-й маршрутки. По ее словам, он в штыки воспринял новость о том, что женщина хочет оплатить проезд картой и заставил ее опуститься чуть ли не на колени, чтобы оплатить проезд.

- Почему все водители газелек такие злые и противные? Единицы только могут спокойно и вежливо отвечать. У меня проездная карта. Их видите ли не устраивает она. Села в газель номер 13, по миру, перед своей остановкой протянула ему карту, вежливо сказав: «возьмите пожалуйста». Этот только тыкнул пальцем куда прикладывать карту. Валидатор находился почти возле ног водителя. То есть, чтобы достать до него мне нужно было сесть на корточки да ещё и дотянуться. Я спросила у него, как мне достать картой, тот ответил, что его не волнует, как я буду это делать. Я хотела развернуться и уйти, тот взялся за мою сумку, и не отпускал, ждал пока я приложу карту. Люди! Разве это нормально? - задалась вопросом жительница Набережных Челнов.

В комментариях под постом жители татарстанского автограда по большей части поддержали пассажирку, заявив, что водители общественного транспорта в городе ведут себя не подобающим образом.

- Я с автором согласна. Не нравиться работать водителем не работай, а злость срывать на пассажиров нечего. Вообще эти газельки надо убирать, пускать большие автобусы.

- Причина проста, работа им не нравится, но по другому они не умеют на хлеб зарабатывать, а кто будет добрым являясь фактически рабом обстоятельств?

- У них, видимо, мания величия. Считают, что все должны перед ними на коленях стоять и выпрашивать возможность оплаты проезда.

Впрочем, были и те, кто встал на защиту водителя, дескать, работа сложная и уследить за каждым пассажиром они не могут. Тем же, кто недоволен, что при оплате картой приходится совершать гимнастические манипуляции, предлагают оплачивать проезд наличными.