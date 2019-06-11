2019-06-11T17:21:27+03:00
Общество

День России-2019 в Казани: подробная программа праздничных мероприятий и когда начнется салют

День России-2019 в столице Татарстана отпразднуют на 10 площадках [карта]
Олег ЛУГОВОЙ
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Салют запустят над акваторией реки Казанка.Салют запустят над акваторией реки Казанка.Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА
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Стала известная подробная программа празднования Дня России-2019 в Казани. Напомним, в этом году он выпадает на среду и по закону является выходным. Отмечать в столице Татарстана это событие будут на 10 площадках.

«Комсомолка» выяснила, где и когда 12 июня в городе пройдут самые массовые и яркие мероприятия.

Так, начнется все в 10.00 в парке Победы с торжественной церемонии открытия 50-метрового флагштока и поднятием флага России.

Далее по времени – в 11.00 в парке имени Урицкого стартует праздничная программа «Россия – Родина моя». В рамках которой, в том числе, организуют для всех пришедших творческие мастер-классы.

В это же время в сквере поселка Дербышки в честь праздника начнется программа «Живи, моя Россия».

Также в 11.00 в парке «Крылья Советов» и в парке «Калейдоскоп» пройдут праздничные мероприятия, концерт, мастер-классы, а также конкурсы.

А в центральном парке культуры и отдыха имени Горького в это же время начнется праздничный концерт, пройдут народные игры и забавы от Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана.

После в 13.00 на площадке у театра имени Камала выступят лауреаты фестиваля детского творчества «Созвездие – Йолдызлык».

А в 16.00 в парке «Горкинско-Ометьевский лес» и на бульваре «Белые цветы» начнется молодежная концертная программа.

Пройдет концерт в честь Дня России-2019 и на набережной озера Кабан. Его начало запланировано на 17.00.

В 18.00 торжества стартуют и на Кремлевской набережной. Там выступят творческие коллективы мастеров искусств города и Татарстана, а также группы «Братья Гримм» и поп-исполнитель Павел Руденко

Закончится все в 22.00 праздничным салютом над акваторией реки Казанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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