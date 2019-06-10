2019-06-10T21:14:47+03:00
Звезды

В Казани покажут мерехлюндию "Записные книжки" Антона Чехова

Эту постановку привезет один из самых популярных театров России
Лика ИСАЕВА
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В спектакле участвует почти вся труппаВ спектакле участвует почти вся труппаФото: Из материалов пресс-службы
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В рамках международного фестиваля "Европа-Россия-Азия" в Качаловском театре покажут удивительный спектакль по записным книжкам с набросками будущих великих произведений Антона Чехова. Постановку привезет "Студия театрального искусства" - мастерская-лаборатория Сергея Женовача.

Спектакль покажут казанским зрителям 15 и 16 июня. Между прочим, "СТИ" - один из самых популярных и узнаваемых в России театров. В основе его репертуара - произведения классиков мировой литературы, прежде не знавшие сценического воплощения, малоизвестные или же, напротив, знаковые произведения, но редко идущие на театральных сценах. Среди любимых авторов "СТИ" - Достоевский, Булгаков, Чехов, Эрдман, Некрасов, Платонов, Ерофеев и другие. Труппа театра сформирована из учеников мэтра, сейчас в "СТИ" работает четыре поколения выпускников "Мастерской Сергея Женовача" в ГИТИСе. Между прочим, за всю свою историю театр шесть раз становился лауреатом и многократным номинантом Национальной театральной премии "Золотая Маска"!

Женовач определил эту постановку как "мерлехлюндия в 2-х частях в сопровождении оркестра". Кроме режиссера, в создании этой мерлехлюндии" участвовали художник Александр Боровский, художник по свету Дамир Исмагилов, композитор — Григорий Гоберник, педагог по речи — Вера Камышникова. Премьера спектакля состоялась 3 сентября 2010 года.

"Записные книжки" — это своеобразная писательская лаборатория Чехова, "сор" и черновики, из которых проступают сюжеты "Чайки", "Трех сестер", "Крыжовника", "Скрипки

Ротшильда".

- Это мысли без начала и конца, они как будто растворяются в воздухе, они как будто ищут свой дом, пристанище, это мысли в поисках своего произведения, - описывает постановку режиссер. - Наш спектакль — это попытка объясниться в любви тому, что для Антона Павловича было святая святых, что он никому не показывал.

"СТИ" — первый театр, который взялся поставить записные книжки писателя. Наброски, заметки и обрывочные фразы были сгруппированы по темам и разложены на двадцать голосов. Получился разговор о жизни, в котором участвует почти вся труппа театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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