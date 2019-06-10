2019-06-10T20:44:41+03:00
Звезды

Казанцам покажут спектакль, номинант "Золотой маски"

Сергей Женовач привез "Три сестры", номинированный сразу по четырем позициям
Лика ИСАЕВА
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Спектакль был номинирован на "Золотую маску"Спектакль был номинирован на "Золотую маску"Фото: Из материалов пресс-службы
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Международный фестиваль «Европа-Россия-Азия» продолжается. В рамках этого первого масштабного фестиваля в истории Качаловского театра уже прошли спектакли Ганноверского театра «На западном фронте без перемен» режиссера Ларса-Оле Вальбурга, драма «Макбет» Уильяма Шекспира, который привезли артисты театра-фестиваля «Балтийский дом».

Пришла очередь одного из лучших театров России - Московского театра «Студия театрального искусства». Для казанского зрителя будет очень интересно посмотреть два спектакля по произведениям Антона Чехова – «Три сестры» и «Записные книжки», и пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца».

Для любителей театрального искусства будет интересно и очень увидеть работы, которым рукоплескали во всем мире, завоевавшие немало театральных премий, в том числе и «Золотую маску».

Свое знакомство со «Студией театрального искусства» казанцы начнут со спектакля «Три сестры». Режиссер – Сергей Женовач, художник – Александр Боровский, композитор - Григорий Гоберник, художник по свету - Дамир Исмагилов.

Сам режиссер Сергей Женовач так рассказывал о своей работе: «Три сестры» — это, может быть, самая жесткая и трагичная история, рассказанная Чеховым. Как Маша говорит о Вершинине — «он казался мне сначала странным, потом я жалела его… потом полюбила…». Так можно сказать обо всех персонажах этой пьесы. Сначала они кажутся странными, потом начинаешь их жалеть, сочувствовать, понимать. И в итоге любишь их со всеми их слабостями, заблуждениями, откровениями. Начинаешь воспринимать их как близких людей. Без любви к ним не может быть этой пронзительной истории. Хочется вместе с ними подключиться к поискам смысла жизни. И при всем при этом потрясающее чувство юмора, присущее Чехову, остроумие и ирония».

Всех персонажей понимаешь и начинаешь любить, проникнув постановкой Фото: Из материалов пресс-службы

Всех персонажей понимаешь и начинаешь любить, проникнув постановкойФото: Из материалов пресс-службы

Сейчас это удивительный шанс – увидеть вживую спектакль, удостоенный номинации на премию «Золотая Маска»— 2019 г.: «Лучший спектакль малой формы», «Лучшая работа режиссера» (Сергей Женовач), «Лучшая работа художника» (Александр Боровский), «Лучшая работа художника по свету» (Дамир Исмагилов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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