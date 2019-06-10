2019-06-10T18:29:58+03:00
Происшествия

Пожар на Казанском пороховом заводе: огнем была охвачена кровля на площади в 300 квадратных метров

Пострадавших и погибших нет
Олег ЛУГОВОЙ
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В МЧС Татарстана заявили, что пожар никак не угрожает населению города.В МЧС Татарстана заявили, что пожар никак не угрожает населению города.
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В этот понедельник, 10 июня, в 15.52 экстренные службы поступило сообщение о возгорании на территории Казанского порохового завода.

Как выяснили прибывшие на место происшествия пожарные, огонь возник на крыше 4-этажного законсервированного здания, где проходили ремонтные работы. Площадь горения составила 300 квадратных метров.

- Пожар никак не угрожает населению Казани, - сообщили в МЧС Татарстана. – Погибших и пострадавших нет. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам не имеется.

В итоге пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 17.14. К этому пришлось привлечь 93 человека и 32 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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