Пожар на Казанском пороховом заводе: огнем была охвачена кровля на площади в 300 квадратных метров

В этот понедельник, 10 июня, в 15.52 экстренные службы поступило сообщение о возгорании на территории Казанского порохового завода.

Как выяснили прибывшие на место происшествия пожарные, огонь возник на крыше 4-этажного законсервированного здания, где проходили ремонтные работы. Площадь горения составила 300 квадратных метров.

- Пожар никак не угрожает населению Казани, - сообщили в МЧС Татарстана. – Погибших и пострадавших нет. Угрозы пороховым и взрывчатым веществам не имеется.

В итоге пожарным удалось ликвидировать открытое горение в 17.14. К этому пришлось привлечь 93 человека и 32 единицы техники.