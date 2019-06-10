2019-06-10T15:32:21+03:00
Общество

Tele2 приглашает на Red Bull Air Race

Поделиться:
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 поддержит второй этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, который состоится в Казани 15-16 июня. Абоненты Tele2 получат привилегии на мероприятии и смогут увидеть соревнования на скорости 4G.

В ходе соревнований Red Bull Air Race пилоты на легких сверхманевренных самолетах на скорости 370 км/ч проходят трассу, обозначенную 25-метровыми пилонами. На казанском этапе чемпионата будут соревноваться 14 пилотов из разных стран мира. Они пролетят на низкой высоте над рекой Казанкой.

В рамках концепции «Другие правила» Tele2 во второй раз выступает партнером казанского этапа Red Bull Air Race и предлагает своим абонентам погрузиться в атмосферу драйва и скорости. Клиенты оператора смогут купить билеты со скидкой и наблюдать за гонкой с выгодного ракурса. Абоненты получат доступ на специальную террасу с лучшим видом на соревнования, примут участие в автограф-сессии со спортсменами и увидят полет глазами пилотов с помощью VR-технологии и быстрого 4G-интернета.

Для комфорта посетителей Tele2 устроит на чемпионате lounge-зону. Здесь будут располагаться пуфики и шезлонги для удобного отдыха и наблюдения за авиагонками, а также модули для быстрой подзарядки мобильных устройств. Гости площадки Tele2 смогут подзарядиться бодрящим кофе. Те, кто не смог посетить соревнования, увидят в соцсетях прямые репортажи из самолетных боксов благодаря быстрому 4G от Tele2. Оператор также покажет интервью с пилотами и спортсменами Red Bull в режиме реального времени.

Впервые российский этап чемпионата мира Red Bull Air Race прошел в столице Татарстана в 2017 году. Событие имело огромный успех среди жителей и гостей города Казани: за два года виражи в исполнении ведущих пилотов мира увидели более 200 000 посетителей чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Жителя Чувашии будут судить за распространение подросткового порно
Хедлайнером Дня молодежи-2019 в Набережных Челнах станет группа MBAND
В Казани появилась улица имени Альфии Авзаловой
В Марий Эл после ДТП с тремя авто спасателям пришлось извлекать из искореженной иномарки женщину
В Набережных Челнах во время Сабантуя-2019 впервые пройдут скачки на верблюдах
В Набережных Челнах обнаружили тело утонувшего мужчины
В Татарстане огласили приговор организаторам интим-салона, где работали подростки
Казанские хирурги провели уникальную операцию пациенту, который из-за перенесенных ожогов начал задыхаться
Жителя Чувашии, до смерти избившего отца ручкой от саней, приговорили к 8 годам колонии
В Марий Эл легковушка протаранила скутер: пострадали два подростка
В Татарстане торжественно спустят на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»
МЧС Татарстана: пожар на Казанском пороховом заводе не угрожает населению
В Татарстане перевыполнили план по выдаче микрозаймов малому и среднему бизнесу
В Марий Эл во время купания утонул 26-летний парень
В Марий Эл мотоциклист без прав на скорости врезался в дерево и выжил
Татарстан рассчитывает получить денежную компенсацию за масштабную гибель озимых культур
В Татарстане во время Сабантуя-2019 бревно для боя подушками упало на 8-летнего мальчика
В Татарстане к четвергу температура воздуха опустится до +19 градусов
Татарстанца будут судить за вербовку в террористическую организацию и финансирование Аль-Каиды*
В Казани была обнаружена одна из самых дорогих квартир в России
В Лениногорске во время Сабантуя-2019 на женщину с трехлетним ребенком упал шест канатоходца
В Марий Эл иномарка врезалась в дорожную технику и регулировщика: погиб один человек
В Татарстане во время купания на глазах у очевидцев утонул молодой человек