2019-06-09T17:14:11+03:00
Общество

"Тебе должно быть стыдно за твое тело!": Девушку выгнали с пары в университете за татуировки на руке

Теперь студентка из Набережных Челнов в знак протеста намерена покинуть вуз
Владимир КРУПСКИЙ
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Девушку из-за татуировок обещали не допустить до зачета.Девушку из-за татуировок обещали не допустить до зачета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Татуировками в наш век вряд ли кого-то можно удивить. Рисунки на своем теле делают, что называется и стар, и млад. Впрочем, не всем это приходится по душе. Так, например, девушка из Набережных Челнов рассказала о своей проблеме. Она - студентка одного из местных вузов. По ее словам, преподаватель выгнала ее с пары за то, что у нее на руках есть татуировки.

- Я люблю татуировки. Многие давно относятся к тату как новому виду искусства. Сейчас никто не удивляется татуировкам. У меня вся рука забита. Учусь в НГПУ в городе Набережные Челны на заочном отделении. Там я появляюсь раз в семестр во время сессии, как положено, все сдаю. Вчера у меня было практическое занятие, на котором педагог хотела выгнать меня с пары, когда увидела у меня татуировки. Возмущению ее не было предела. Она сказала, что не хочет видеть меня. Что мне должно быть стыдно за свое тело. Представьте, педагог такое говорит! Это невоспитанно и не позволительно. Никто не имеет права лезть в личную жизнь другого человека. Я сказала, что мое тело- это мое дело, и мои тату ее не касаются. Она потребовала, чтобы я ходила на ее пары исключительно в кофте, чтобы не оскорблять ее глаза. Я была в шоке. На улице плюс двадцать семь. В аудитории нечем дышать, нас тридцать человек. Какая, к черту, кофта? Я ей сказала, что одета я нормально, сижу на парах не в купальнике. Чёрное строгое платье до колен без декольте с короткими рукавами. По-моему, это нормальная одежда для ВУЗа. Но она продолжала возмущаться до тех пор, когда я просто встала и решила выйти из аудитории. Я надеялась на поддержку со стороны знакомых, но многие поддержали преподавателя. Она права в силу возраста. Но явное же нарушение идёт! Нет закона запрещающего тату. Я ничего не нарушала, перед законом все равны. Разве нет? Мне сказали, что в принципе права я, но она преподаватель, и, следовательно, я должна подчиняться. Вот меня раздражает такой устаревший менталитет, это мировоззрение, - написала девушка в соцсетях.

Теперь, по словам девушки, ей грозятся не поставить зачет. Она, в свою очередь, намерена уйти из вуза.

- Я поняла, что не хочу больше находиться здесь. Решила забрать документы с университета. Как бы не было тяжело прощаться с городом, в котором выросла, я должна это сделать. Грустно. Почему такое отношение к людям с тату? - задалась вопросом студентка.

Отметим, что пользователи соцсетей в комментариях под сообщением девушки разделились на два лагеря. Одни встали на защиту преподавателя, дескать татуировки не красят человека, а уж тем более девушек. Другие же поддержали студентку, заявив, что человек должен сам решать, что делать со своим телом, а критиковать, а уж тем более выгонять девушку с пары педагог не имела права.

ИСТОЧНИК KP.RU

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