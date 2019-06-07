Сделать перевязку за 5 минут, искусственное дыхание и определить вид кровотечения могут участники конкурса "Безопасное колесо 2019"

В самом разгаре конкурс "Безопасное колесо 2019", который проходит в Казани. Сегодня, в третий день состязаний, юные корреспонденты "КП-Казань" встретились с участниками и выясняли, как проходит один из самых ответственных этапов - медицинская подготовка.

- Каждый из членов команды получает билет, в котором есть теоретическое и практическое задание, - рассказал победитель Камиль Гайнутдинов. - На все дается пять минут. Здесь и вопросы по медицине - две минуты, и задание на оказание помощи условному пострадавшему в ДТП - три минуты.

Для оценки знаний детей пригласили специалистов - врачей "скорой медицинской помощи". Они и определяли, кто лучше всех справился со своим заданием. Необходимо было рассказать, про оказание первой помощи при ранах, кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, травмах головы, грудной клетки, живота, шоке, обмороке, указать на то, как можно было бы транспортировать пострадавших.

Практическое задание - повязка "шлем"Фото: Камиль ГАЙНУТДИНОВ

Во время практического задания юидовцы уже демонстрировали свои навыки в оказании первой доврачебной помощи в авариях с применением перевязочного материала, подручных средств, наложение простых повязок.

- Для меня этап медицинской подготовки - самый легкий, - уверяет участница соревнований Вика, прибывшая из Курганской области.

Все довольны, что встретили новых друзей во время конкурса "Безопасное колесо 2019"Фото: Камиль ГАЙНУТДИНОВ

Медики, оценивающие знания, максимально приблизили все к реальному- посторонних на медподготовку не допускали, чтобы соблюдать врачебную тайну. Поэтому про то, как проходили состязания, приходилось спрашивать после того, как команды покинули павильон. Все с интересом рассказывали про то, как делали перевязки специальным манекенам, которые используются студентами медвузов, искусственное дыхание.

Во время перерывов все желающие смогли сразиться в "Монополию", пообщаться и приобрести новые знакомства среди юидовцев всей России.

В перерывах можно было сыграть в "Монополию"Фото: Камиль ГАЙНУТДИНОВ

В субботу все смогут отдохнуть - для участников соревнований проведут экскурсии, квесты и вечером дискотека. А в это время жюри будет подсчитывать набранные командами баллы.