2019-06-07T15:23:45+03:00
Общество

Призы и дегустация выпечки: празднуем Сабантуй-2019 в Казани вместе с «Комсомольской правдой»

Всех пришедших ожидают конкурсы, состязания, викторины и мастер-классы
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Фото: Рамиль ГАЛИ
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23 июня в Казани широко отметят Сабантуй-2019. «Комсомольская правда» приглашает всех желающих на праздник на озере Лебяжье.

Всех пришедших ожидают национальные состязания, конкурсы, викторины, фотозоны, мастер-классы, призы от партнеров «Комсомольской правды» в Казани и дегустация выпечки

Всех ждем 23 июня около детской площадки с 9.00 до 14.00.

Приходите всей семьей!

ПАРТНЕРЫ ПРАЗДНИКА:

Компания «Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. В настоящее время компания успешно развивается по всей России в формате гипермаркетов, а в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах и в формате супермаркетов. Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей.

Сайт компании «Лента»

«Егор Иваныч»

«Егор Иваныч» – уникальное детское питание. Оно производится по ГОСТу, и в этом его основное отличие от многих конкурентов. Яркие желтые баночки с аппетитными пюре производятся в России, 80% – отечественное сырье. Составы и вкусы разработаны с привлечением ведущих специалистов-нутрициологов.

Пюре «Егор Иваныч» идеально подходит для первого прикорма, так как не содержит сахара, соли, крахмала, без ГМО, консервантов, красителей, сои и иных вредных компонентов.

«Егор Иваныч» знает толк во вкусной, здоровой и полезной пище, ведь недаром наш слоган – «По-взрослому для малышей!».

Сайт «Егор Иваныч»

Habibi

Habibi – это пюре халяль. Оно полностью соответствует жестким требованиям халяль, касающимся производства продуктов питания.

Широкий ассортимент помогает составить сбалансированный фруктовый, овощной, мясорастительный и рыбно-растительный рацион.

• Habibi впервые было выпущено в Марокко.

• Сейчас пюре выпускаются в Московской области из 100-процентного сырья «Халяль».

• В производстве не используются консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса, ГМО.

• Качество подтверждено свидетельствами для стран Таможенного союза и сертификатом халяль, выданным в СДС «Халяль».

Сайт Habibi

Святая Чаша

Вода из природного источника родного края!

Святая чаша! Чистая, мягкая, натуральная вода для жизни с освежающим кислородом!

Святая Чаша.Чистая. Наша.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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