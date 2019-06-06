"Наше дело - спасать жизни": в Казани продолжается конкурс юных знатоков ПДД

В Казани продолжается Всероссийский конкурс среди школьников, знатоков дорожного движения, «Безопасное колесо 2019». Во время второго дня соревнований юные корреспонденты «КП-Казань» продолжили свою работы среди участников состязаний. Они работали среди тех команд, что выступали со своими творческими работами, так называемыми агитационными материалами на темы: стратегия к нулевой смертности на дорогах, соблюдение ПДД как взрослыми, так и детьми.

Волнение перед стартамиФото: Азат КАРИМОВ

ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО

Градусы позитива и эмоций просто зашкаливали в павильоне, где команды-участники показывали свои домашние заготовки – агитационные материалы.

Агитационная программа от каждой командыФото: Азат КАРИМОВ

Надо было так преподнести правила дорожного движения или лозунги пропаганды безопасности на дорогах, чтобы он выглядел очень запоминающимся и точно бил в цель. Ведь основная задача «Безопасного колеса» - это воспитание законопослушных участников дорожного движения с самого детства.

Выступили выше своих собственных ожиданийФото: Азат КАРИМОВ

- Мне кажется, что мы сумели всех завести, - заявили Адель, Варвара и Иван из Брянской области. – Мы так долго готовились, и в самый главный момент своего выступления поддержали высокий уровень. Мы выступили даже выше того, что ожидали сами от себя. Мы очень довольны этим.

НАШЕ ДЕЛО – СПАСАТЬ ЖИЗНИ!

Во время беседы с участником сборной Архангельской области Даниилом. Он признался, что своим выступлением на этом творческом этапе не доволен.

Данил из Архангельской области требователен к своему выступлениюФото: Азат КАРИМОВ

- Мы много готовились, но немного переволновались и упустили какой-то кураж, - рассказал Данил. – Но главное все-таки для нас всех – это пропагандировать безопасность на дороге для всех участников дорожного движения. И это дело я очень люблю. Приятно думать, что твоя работа спасет чью-то жизнь, если человек переосмыслит свое поведение на дорогах.

ВОЛНЕНИЕ СТАЛО ПРИЧИНОЙ ОШИБКИ

Татарстанская сборная после успешного выступления во время этапа «Фигурного вождения» и «Автогородка» после обеда сдавала зачеты по знанию ПДД. Здесь волнение подвело конкурсантов – они допустили небольшую ошибку. Но это не сказалось на общем настрое – выступление продолжается!

Сдача правил ПДДФото: Азат КАРИМОВ

ДИСКОТЕКИ И ФУТБОЛ

После сложных этапов состязаний школьники возвращаются на свои базы отдыха. Там они, объединившись, или играют в футбол и волейбол, а вечером проходит дискотека.

Во время перерыва можно сразиться в шахматыФото: Азат КАРИМОВ

Это помогает расслабиться и завести новых друзей.