2019-06-07T00:02:50+03:00
Общество

"Это почти весь мой заработок": Жителей Набережных Челнов шокировали астрономические счета за отопление и капремонт

Несмотря на то, что отопление отключили в начале мая, некоторым горожанам насчитали за эту графу в платежке более 5 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Цифры в квитанциях и вправду впечатляют.Цифры в квитанциях и вправду впечатляют.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жители Набережных Челнов накануне начали получать платежки за май. Для некоторых из них увиденные цифры стали настоящим шоком. За последний месяц весны жителям татарстанского автограда предлагали заплатить астрономические суммы - от 8 до 15 тысяч и это еще не за самые большие квартиры.

Одна из причин столь больших цифр в квитанциях - плата за капремонт. Так, девушке по имени Айгуль насчитали за капремонт более 5,5 тысяч. Она решила написать о проблеме на официальной странице администрации Набережных Челнов в "ВКонтакте". По ее словам, дом, в котором она живет, сдали только 3 года назад. Какое-то время они не платили за капремонт, а в апреле повесили объявление, дескать, все должны сделать взносы, причем перерасчет произведут с 1 февраля 2018 года. Вот и спрашивает девушка, почему только сейчас вскрылась эта информация?

Фото:соцсети.

Фото:соцсети.

- В апреле месяце, УК повесила объявление и теперь я сегодня получила квитанцию за май, сказать, что была в шоке, это ничего не сказать. Дому 3 года, дом на гарантии у застройщика, после заселения так же перечислили за капремонт, добились через жилинспекцию и нам строку капремонт убрали и сделали перерасчёт, теперь видимо, кому-то деньги срочно понадобились ехать на Мальдивы, возможно кто-то хочет машину поменять. Теперь возникает вопрос. Задним числом имеют ли право начислять? И почему наш дом не был включен в список, это разве вина собственников? А это не малая сумма. Общая сумма к оплате 8907, из них 5600 за капремонт и это по всему микрорайону такие цифры, даже у некоторых больше, так как все считается от квадратных метров. А в нашем комплексе 6 домов, выходит очень приличная сумма я вам скажу. Никогда по квартплате долгов не имею и не имела, даже ни копейки. Жду ответа от официальных лиц! - написала девушка в соцсетях.

Фото:соцсети.

Фото:соцсети.

Как выяснилось, таких как Айгуль, то есть пострадавших от космических цифр в платежках - довольно много. При этом, некоторым пришли огромные цены не только на капремонт, но и за отопление, хотя большую часть мая батареи уже были холодными.

- Я живу в том же районе. Сегодня увидела счет-фактуру, за квартплату пришло 14 тысяч рублей. Это почти весь мой заработок! А еще ипотеку платить за эту самую квартиру надо, откуда у молодых семей такие деньги?! Квартира 53 квадратных метра. В мае отопления не было, горячей воды тоже, дома было ужасно холодно, в детской работали обогреватели, откуда за отопление такая сумма набежала и правомерно ли брать задним числом за капремонт? Даже если это был какой-то сбой, почему сейчас должны платить мы, простой народ, за ошибки в их в системе? Для нас это неподъемная сумма, - сообщила девушка по имени Надежда.

Фото:соцсети.

Фото:соцсети.

Делиться фотографиями своих платежек начали и другие жители Набережных Челнов. Вот только официального ответа от администрации города пока не последовало. Меж тем, люди в замешательстве, оплачивать ли им счета или ждать, когда цифры пересчитают.

Фото:соцсети.

Фото:соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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