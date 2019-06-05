2019-06-06T15:58:28+03:00
Общество

Слезы и уверенность в победе: в Казани продолжаются соревнования "Безопасное колесо 2019"

В павильонах «Казань Экспо» начались состязание юных знатоков дорожного движения
Лика ИСАЕВАРалина ХАЛИМОВА
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Стартовали состязания юных знатоков правил дорожного движенияСтартовали состязания юных знатоков правил дорожного движенияФото: Ралина ХАЛИМОВА
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Во время открытия Всероссийского конкурса «Безопасное колесо 2019» стало известно, что в связи с большим количеством участников все команды поделили на дивизионы – Белый, Красный, Желтый и Зеленый. Опознать, из какого дивизиона участник, можно по футболках и бейсболкам, которые получили все юидовцы. Казанцы, являющиеся принимающей стороной, выступают в «Красном дивизионе».

Татарстанцы выступают в Красном дивизионе Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Татарстанцы выступают в Красном дивизионеФото: Ралина ХАЛИМОВА

Все команды каждый день проходят испытания по этапам. Пока одни демонстрируют свое мастерство езды на велосипедах, другие оказывают первую медицинскую помощь, сдают зачеты по правилам дорожного движения или удивляют жюри своим творчеством, показывая агитационный материал на тему безопасности на дорогах.

Первый день соревнований, наверное, самый сложный день, ведь начинать всегда очень ответственно. Подробнее расскажем о практической части конкура, который является одним из самых сложных: вождение велосипеда. Это состязание разделено на два этапа: фигурное вождение и автогородок.

Команды-участники показывали свое мастерство Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Команды-участники показывали свое мастерствоФото: Ралина ХАЛИМОВА

Станция фигурное вождение велосипеда заключается в том, что участник должен проехать на велосипеде по разным препятствиям: восьмерка, слалом, фишки, «смена полосы», узкий проезд, доска, выбоины, низкий проезд, цепочка, тарелки, стоп-линия. Но при этом, постараться их не задевать, ведь за каждый промах начисляются штрафные баллы.

Все участники соревнований получали задание на этапах Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Все участники соревнований получали задание на этапахФото: Ралина ХАЛИМОВА

Этап «автогородок» включает в себя движение по дорогам, где расположены реальные дорожные знаки. Конкурсант должен безошибочно проехать по маршруту, демонстрируя все сигналы, которые велосипедист должен показать другим участникам дорожного движения – автомобилистам и пешеходам.

«КОНКУРЕНТОВ У НАС НЕТ!»

Сразу после финиша участники соревнований поделились с юными корреспондентами «КП-Казань» своими впечатлениями от первого дня состязаний и сложностями, с которыми им пришлось столкнуться.

Ангелина с Сахалинской области уверена, что у их команды нет конкурентов Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Ангелина с Сахалинской области уверена, что у их команды нет конкурентовФото: Ралина ХАЛИМОВА

- Самый сложный момент - это фишки, там надо постараться проехать между рядом стоящими фишечками, при этом не коснуться колесом, - рассказала Ангелина, приехавшая в Казань из Сахалинской области. – Самым простым, на мой взгляд, стал участок «Восьмерка, в этой фигуре нужно так же проехать между рядом стоящими кеглями, не уронив их, они уже выстроены в форме цифры 8. Мы готовились к этому конкурсу целый год. Конкуренция для нас? Никакой! Мы уверены в своих силах и надеемся показать себя достойно!

СЛЕЗЫ КРЫМА

Алину из Республики Крым юные корреспонденты «КП-Казань» встретили возле «Автогородка». На глазах девочки были слезы. Она была недовольна собой.

Алина из Республики Крым даже расплакалась из-за ошибок после выступления Фото: Ралина ХАЛИМОВА

Алина из Республики Крым даже расплакалась из-за ошибок после выступленияФото: Ралина ХАЛИМОВА

- Мы участвуем в этом конкурсе впервые, и еще не совсем понимаем, что это такое, - призналась Алина. - К этой станции мы начали готовиться совсем недавно. Конечно, рассчитывали на более лучший результат, но попробовать стоило.

НАШИ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ!

Татарстанцы в первый день проходили два этапа: оказание первой помощи и ОБЖ. Как наследники победителей прошлых лет, участникам команды необходимо выступать безупречно, чтобы стать достойной сменой команды-победительницы. Результат еще не оглашается, но все уверены, что выступление прошло хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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