2019-06-06T13:58:33+03:00
Общество

О самом главном: в Казани состоялся предпремьерный показ мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»

мероприятие прошло 24 мая в кинотеатре «Киномакс-Тандем»
Алина ГАБДУЛИНА
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«Тайная жизнь домашних животных 2» стоит того, чтобы ее посмотреть и без опаски показать детям«Тайная жизнь домашних животных 2» стоит того, чтобы ее посмотреть и без опаски показать детям
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Как часто бывает так, что сиквелы бывают значительно хуже первого фильма или мультфильма, но «Тайная жизнь домашних животных 2» - совсем не тот случай.

Продолжение полюбившейся не только детям, но и взрослым анимационной картины получилось не только задорным и интересным, но и поучительным. Мультфильм развивает и приумножает идеи оригинала. У жителей Казани была возможность увидеть предпремьерный показ «Тайной жизни домашних животных 2» в кинотеатре «Киномакс-Тандем» в пятницу, 24 мая.

В России мультфильмы про говорящих зверей популярны еще со времен попугая Кеши. Поэтому сначала кажется, что «Тайная жизнь домашних животных 2» - просто очередной мультик, каких десятки. На деле же немного иначе. Уже два фильма подряд сценаристы ненавязчиво объясняют детям, что такое доверие, смелость, доброта, дружба и любовь к животным.

По сюжету мультфильма уже знакомому всем псу Максу и его друзьям предстоит принять новость - в семействе их хозяйки прибавление. Кэти вышла замуж, и у нее родился сын. Младенец поначалу становится настоящей катастрофой для домашних питомцев. Но со временем, мальчик перестал крутить собакам хвосты, заменив свое любимое развлечение на обнимашки.

И эта любовь становится взаимной. Макс старается оберегать своего нового друга и иногда проявляет так много заботы, что это выливается в невроз. На протяжении всего мультфильма пес учиться двум важным вещам – доверию и умению отпускать, но не переставать любить.

Параллельно с этим кролик Снежок возомнил себя супергероем и непременно хочет кого-нибудь спасти. Его выбор падает на тигренка, которого насильно держит в клетке владелец зоопарка. Снежок помогает дикому зверю, но лишь потом с ужасом понимает – теперь ответственность за тигра лежит на нем.

Вся эта история дополняется легким юмором, красивой картинкой и приятными саундтреками. Словом, «Тайная жизнь домашних животных 2» стоит того, чтобы ее посмотреть и без опаски показать детям. Ведь искренний детский смех – один из лучших звуков на планете, особенно для их родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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