2019-06-06T13:58:33+03:00
Звезды

Пассажиры "Казанского трамвая" написали пьесу про себя

Удивительный спектакль создали в Качаловском театре по произведениям жителей столицы Татарстана [фото]
Лика ИСАЕВА
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Спектакль про себя и город создали сами казанцыСпектакль про себя и город создали сами казанцыФото: Из материалов пресс-службы
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Для тех, кто планирует поездку в Казань, чтобы ознакомиться с достопримечательностями этого тысячелетнего города, необходимо внести в планы дополнительный и обязательный пункт программы: посмотреть спектакль «Казанский трамвай» в Качаловском театре. Этот спектакль придуман жителями, влюбленными в свой город.

Все происходит в трамвае Фото: Из материалов пресс-службы

Все происходит в трамваеФото: Из материалов пресс-службы

Он – как современный дух мегаполиса, где сочетаются старинные традиции и национальная культура с новизной современности и свежим дыханием эпохи.

Сценарий появился благодаря стихам казанцев, искренне любящим удивительный город, где встретились Восток и Запад. Это спектакль о людях, которые живут в этом городе, и потому так важно увидеть его. Как иначе можно понять, чем жили и живут казанцы, о чем поют и чему радуются?

Самые удивительные встречи происходят в салоне трамвая Фото: Из материалов пресс-службы

Самые удивительные встречи происходят в салоне трамваяФото: Из материалов пресс-службы

Появился этот спектакль не случайно. Завлитературной частью театра Диляра Хусаинова и две казанские поэтессы Альбина Абсалямова и Алена Каримова придумали эту композицию, собрав стихи о Казани и любви разных лет.

Илья Славутский поставил спектакль, где актеры театра превратились в обычных пассажиров городского транспорта. Там, в зимнем трамвае, где инеем расписаны стекла окон, они влюбляются, переживают, радуются. Этот спектакль пронизан легкой ностальгией по тому времени, когда все мы были молоды и ждали чудес, или сами творили их.

Режиссером стал Илья Славутский Фото: Из материалов пресс-службы

Режиссером стал Илья СлавутскийФото: Из материалов пресс-службы

Казалось, что маршрут трамвая проходит через весь город и даже время. Люди входили и выходили, оставляя недосказанность и оставляя без финала небольшие сюжеты историй, а трамвай все катил по улочкам и улицам, проспектам и бульварам.

В нем не чувствовался мороз, который пронизывает зимний трамвай насквозь, а кто-то из пассажиров на стекле успел написать: «Терпите люди, скоро лето!». И эти выцарапанные ногтем буквы медленно покрываются изморозью, пока кто-то другой не шкребанет по стеклу, обновляя надпись: «Терпите, люди!». Скрытые узорным рисунком пейзажи за окном пассажиры словно видят в каждом скрипе трамвайных рессор.

В казанском трамвае люди встречают свою любовь Фото: Из материалов пресс-службы

В казанском трамвае люди встречают свою любовьФото: Из материалов пресс-службы

Столько раз пришлось ездить по этому маршруту, и не глядя можно рассказать, что сейчас проплывает мимо. Или улочки Старо-Татарской слободы, или Адмиралтейская слобода, или роскошные проспекты современной Казани.

Героями спектакля стали пассажиры городского транспорта Фото: Из материалов пресс-службы

Героями спектакля стали пассажиры городского транспортаФото: Из материалов пресс-службы

Знать и понимать это могут только те, кто влюблен в этот город. Парни и девушки, слушающие музыку из плееров и телефонов через объемные наушники, вынужденные держать дистанцию уже потянувшиеся душой друг к другу. Он и Она - студент, торопящийся в Консерваторию, и переживающая разрыв молодая девушка.

Горожане узнают самих себя в героях пьесы Фото: Из материалов пресс-службы

Горожане узнают самих себя в героях пьесыФото: Из материалов пресс-службы

Горожане узнают самих себя в героях пьесы Фото: Из материалов пресс-службы

Горожане узнают самих себя в героях пьесыФото: Из материалов пресс-службы

Да, в каждом городе есть такие истории, но не везде создали спектакль о нем, используя произведения его жителей.

Музыку для спектакля создала руководитель оркестра Качаловского театра Ляйсан Абдуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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