2019-06-06T19:40:31+03:00
Происшествия

В Татарстане самолет совершил вынужденную посадку посреди поля

Во время приземления воздушное судно сломало шасси [фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Пилот сообщил об отказе двигателя. Фото: МЧС ТатарстанаПилот сообщил об отказе двигателя. Фото: МЧС Татарстана
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В этот четверг, 6 июня, в Татарстане в двух километрах от аэропорта «Бугульма» самолет CRJ 172 «Цессна» совершил вынужденную посадку. На борту воздушного судна находились курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот. Они выполняли тренировочный полет.

В 16.48 пилот сообщил, что у самолета в воздухе отказал двигатель. Воздушному судну благодаря его конструкции удалось просто спланировать на поле. Во время приземления самолет сломал шасси, также оказался поврежден винт.

Помимо шасси у самолета оказался поврежден винт. Фото: МЧС Татарстана

Помимо шасси у самолета оказался поврежден винт. Фото: МЧС Татарстана

- Во время происшествия никто не пострадал, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина ЧП - отказ двигателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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