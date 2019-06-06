В Татарстане самолет совершил вынужденную посадку посреди поля

В этот четверг, 6 июня, в Татарстане в двух километрах от аэропорта «Бугульма» самолет CRJ 172 «Цессна» совершил вынужденную посадку. На борту воздушного судна находились курсант Санкт-Петербургского авиационного университета гражданской авиации и пилот. Они выполняли тренировочный полет.

В 16.48 пилот сообщил, что у самолета в воздухе отказал двигатель. Воздушному судну благодаря его конструкции удалось просто спланировать на поле. Во время приземления самолет сломал шасси, также оказался поврежден винт.

Помимо шасси у самолета оказался поврежден винт. Фото: МЧС Татарстана

- Во время происшествия никто не пострадал, - сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина ЧП - отказ двигателя.