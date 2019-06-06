Сабантуй 2019 в Казани: программа мероприятий

До празднования Сабантуя 2019 в Казани осталось не так много – в городе его отметят 23 июня. В мэрии столицы Татарстана уже определились с программой мероприятий. Так, массовые гулянья пройдут на четырех площадках.

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА

Среди них главной традиционно станет Березовая роща в поселке Мирный. Там концертная программа будет проходить на нескольких сценах. На них выступят мастера искусств. Восходящие звезды и лучшие творческие коллективы Татарстана.

Также все пришедшие на празднование Сабантуя 2019 в Березовую рощу смогут принять участие в таких состязаниях, как бой мешками, наклонное бревно, бег с ведрами, в мешках, с яйцом, а перетягивание каната, бой горшков, поднятие гири и армреслинг. Но самым ярким должно стать соревнование батыров в национальной борьбе куреш. Самые сильные получат призы и сувениры.

Кроме того, в организованных в роще деревенских подворьях гости и жители Казани смогут познакомиться с бытом татарского народа, а также ремеслами умельцев декоративно-прикладного творчества.

Будет в Березовой роще работать и детская площадка с аттракционами, для ребят организуют интерактивные игры с аниматорами и конкурсы. Детей ждут мастер-классы, аквагрим, а также катание на пони и лошадях.

Начало праздника в Березовой роще в 9.30.

ДЕРБЫШКИ И ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ

В это же время начнут праздновать Сабантуй 2019 и в поселке Дербышки, в также на озере Лебяжье. Там подготовят концертную программу с выступлением артистам республики Татарстан, а также фольклорных ансамблей и коллективов.

На спортплощадках для пришедших на праздник проведут национальные конкурсы и состязания. Для детей же будут работать отдельные площадки с развлекательными программами. Как и в Березовой роще там создадут сельские подворья с выступлением творческих коллективов районов Татарстана.

ИППОДРОМ

Так, 23 июня в 14.30 в международном конноспортивном комплексе «Казань» в честь Сабантуя 2019 начнутся скачки с общим призовым фондом 1,8 миллиона рублей и пройдет концерт с участием звезд татарской эстрады. А в холле главного трибунного комплекса ипподрома пройдет выставка.

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