"Это же борьба с феминизмом!": европейские СМИ осудили татарстанскую фирму, где сотрудницам доплачивают за ношение юбок

Невероятный медийный отклик приобрела внутрикорпоративная акция предприятия «Татпроф» в Набережных Челнах - «Марафон женственности». Там любая сотрудница может получить 100 рублей за каждый день, проведенный на работе в юбке или платье. Доказательства в виде снимков женщины отправляют в отдел по корпоративной культуре.

Об этой акции написали не только региональные и федеральные СМИ, но и французский еженедельный журнал Paris Match со шведской ежедневной газетой Dagens Nyheter.

Причем в первом случае журналисты удивились тому, что в соцсетях «Марафон женственности» раскритиковали, назвав его возвращением в Средневековье. А во втором журналисты умудрились как-то рассмотреть в акции лояльность к «путинскому режиму» и, как следствие, борьбу с феминизмом.

- Подобные кампании совершенно не нужны в такой стране, как Россия. Здесь и так считается нормой, что женщина должна радовать глаз. От российских женщин ждут, что они будут заботиться о своем внешнем виде, а также одеваться и вести себя женственно. Вероятно, одно из объяснений заключается в том, что «Татпроф» получал государственные заказы и перед Олимпийскими играми в Сочи в 2014 году, и перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году. Основатель компании и председатель правления Сергей Рачков - член Государственного совета республики Татарстан. Для бизнесмена, который совершает выгодные сделки благодаря отношениям с Кремлем, важно заботиться об этих отношениях. Например, запустить собственный проект, который мог бы, по его мнению, прийтись по вкусу существующему режиму, - пишет Dagens Nyheter.

После журналист отмечает, что в больших городах России сейчас растет сознательность по поводу вопросов равноправия. «Марафон женственности», по мнению газеты, нужен, чтобы эта тенденция не набирала силу. Чем конкретно мешает Кремлю феминизм в Dagens Nyheter, правда, не объяснили.

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